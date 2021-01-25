西區般咸道和醫院道石牆上一棵已列入《古樹名木名冊》的細葉榕，前年2月證實感染俗稱「機癌」的褐根病。路政署向中西區區議會遞交文件指，該樹持續傾斜，樹根嚴重腐爛，能否承受颱風大雨成未知之數，初步建議先修剪數支大樹幹和研究支撐方案，如樹木情況惡化，移除樹木將成最後的方案。

18年發現有褐根病迹象 樹木有明顯異常移動

路政署文件指，該棵在石牆上的細葉榕高17米，樹幹胸徑1.15米，樹冠寬27.5米。署方指2018年11月首次觀察到該樹有褐根病感染的迹象，前年2月證實該樹感染褐根病。署方去年5月至9月雨季開始，發現樹木有明顯和異常的移動，其中一個測量點「T1」下降了35毫米和橫向移動28毫米。前年6月至去年11月之間，T1 總共下降了122 毫米。而同一時段內，附近的另一棵石牆樹沒有明顯移動。

署方指，該樹正不斷從石牆向醫院路傾斜，去年檢查發現，部份牆壁上的砂漿出現從未發現的脫落，指砂漿的鬆動和樹木大量移位，反映根部正從牆壁上脫落，增加了倒塌風險。署方去年9月起將監測調查的頻率從每季度一次增加至每月一次， 並由11月起增加至每兩周一次。

部份樹根感染已達晚期恐未能支撐樹冠

署方稱，去年11月檢查發現，褐根病感染進一步擴散，不少表面根部均觀察到明顯的感染迹象，例如樹皮變色，菌絲體和泥土顆粒，部份樹根的感染已經達到晚期，用輕力敲打組織立即破裂，木質結構已完全破壞。但由於牆後的樹根無法檢查感染程度，樹根的拉扯力不得而知，關注樹根能否支撐越來越重的樹冠。

署方表示，去年該樹腐爛和退化的速度有所增加，11月時發現，該樹表面根部受到嚴重感染，部份樹根已完全腐爛。南部根墊有高達90%樹根已嚴重腐爛，而北部根墊和支柱根也受到嚴重感染。

署方稱，已使用殺真菌劑，以遏止褐根病散播，但感染顯然已到達晚期。署方已按修剪樹木作為臨時措施，如該樹情況再惡化，影響公眾安全，移除樹木將是最後方案。署方並正研究支撐方案，包括初步建議安裝支撐鋼架穩定樹木，估計支撐鋼架的柱腳及地基須永久佔用部份醫院道的行人路和馬路。署方現正尋求運輸署及警務處交通部對該計劃的意見，適時向中西區區議會匯報。

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