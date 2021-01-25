這個年頭，做神父的，思想要政治正確，緊跟領導的意識形態。先有特首林鄭月娥指摘反送中示威者no stake，後有天主教神職人員直指年輕人無貢獻，向聖堂捐款太少，依靠前輩坐享其成，暗踩他們是無用的「廢青」。

事源跑馬地的天主教聖瑪加利大堂為維修工程籌款1,000萬元，並在1月22日於facebook交代籌款「走勢」，稱離目標還欠200萬元，還指摘青年人捐款不足，數目遠遠不及成熟年齡層，故勉勵他們要一盡己責。

該信件短短半天內在社交網絡瘋傳，成為城中熱話，各大KOL紛紛轉載，PR高手更將之改編，極盡抽水之能事。事件火速發酵，網民群起留言恥笑，香港天主教教區本已因主教任命風波而形象插水，現在再被這場「關公」災難拖累，定必令宗座署理湯漢樞機面目無光。執筆撰寫此信件的關傑棠神父是該堂的主任司鐸。

本人於聖瑪加利大堂領洗、自幼服務逾20年，是關神父筆下的青年人、後輩。眼見一石激起千重浪，希望公開作六點回應。

一、2014年佔領運動期間，關神父多次在彌撒的講道中，問及因運動而需停課的小孩是否感到不快。事隔數年，由於政府抗疫不力，學生再次未能上學。何以關神父未致以任何慰問，卻只向「在學的年輕人」要求捐款？

二、關神父曾在2019年7月21日在天主教報章撰文〈信任破了產〉，指出：「試問警務人員會否在沒有受到人身攻擊前主動追上前打人？如果有，他們肯定是潛伏在警隊的『無間道』壞分子了！」他在同一篇文章再道：「傳媒也一樣，只向聽眾觀眾讀者提供警察打人的片段，而把忿青襲擊警察的片段刪去。」可見他處處維護警察，卻從來未有為年輕人說過話。如果年輕信徒願意大力捐款，賺買「贖罪券」，可會換得關神父的半分同情和可憐？

三、2019年下半年，示威遊行活動頻繁。由於聖瑪加利大堂與銅鑼灣僅一步之遙，位處遊行路線核心地帶，因此年輕信徒曾多番央求關神父開放聖堂，供人歇息暫避。關神父堅決反對，辯稱若遊行人士逗留在堂內會構成安全問題，更多次因為有遊行而取消彌撒、提早關閉聖堂。關神父因而被冠以「門常關」之名，謔稱不逕而走，不少年輕信徒因而離開，轉投附近更開放的天主教堂。關神父當日對年輕人的聲音置諸不理，把他們拒於門外，今天為何突然記起年輕人？

四、有人指關神父猶如美心太子女伍淑清般放棄年輕人，但他「宅心仁厚」，對某些人卻從不說不。前特首曾蔭權、前警司朱經緯及新地貪污案第五被告關雄生均為聖瑪加利大堂教友。關神父在曾蔭權出獄後曾公開呼籲大家為他祈禱；亦歡迎朱經緯服刑後回歸聖堂；更為關雄生撰寫求情信，希望為他減刑。為何這些成年人能獲得關神父的關顧和祝福，但年輕人卻不被理會？當我回想起關神父與年輕人相處的嘴臉時，我大概能明白。

五、去年6月，關神父曾在聖瑪加利大堂的每月刊物《堂區通訊》中撰文，內容提及「『新冠』肺炎影響，重創了香港的經濟環境」，各階層「面對空前困厄」。既然他深明港人的困境，竟向事業剛起步的未婚年輕人及尚在就學者募捐，是否自相矛盾？也許關神父久居於高高在上的樂活道神父宿舍，自然離地萬丈，不食人間煙火。

六、聖經中，耶穌用窮寡婦的比喻指出，雖然窮寡婦的獻儀只是兩個小錢，但也比其他捐贈者還要多。因為前者把全部積蓄獻出，而其他人只捐出所餘的金額。比喻相當顯淺，即使非天主教徒也能明白，但已擔任神職人員逾40關神父卻不得要領。支持聖堂，當然各成員有責，但「支持」是否只限於金錢上的付出？聖瑪加利大堂的牧民議會（即由教徒組成的委員會，負責籌備聖堂各項活動）16事之中，年輕人為數不少，且擔任重要職位。這些後輩花心力和精神貢獻聖堂，他們的付出舉足輕重，就像比喻中的窮寡婦獻出所有。縱然未能量化，但其份量是否比前輩的捐款少？即使他們沒有出錢，但付諸行動，為聖堂出謀獻策，何以背上「坐享其成」的罪名？關神父事事金錢掛帥，刻意以捐款金額多寡分化「前輩」和「後輩」，會否加速社會撕裂？天主教教義要求神職人過「神貧」生活（即不重視物質生活），關神父的眼中卻只有錢，是否違反天主的教導？

關神父能住在豪宅林立的跑馬地地區，出入附近的馬會、足球會、紀利華木球會等高級會所，常受富人款待珍饈百味，衣食住行皆「出色」、「招積」，難道是靠自己努力所得的成果？這也是香港最大的問題：明明自己坐享其成、既得利益者，卻怪他人沒歸屬感、不願付出。

當看見關神父大放厥詞，貶低年輕人的付出時，大家大抵能明白同為「天主教徒」的林鄭月娥為何口出涼薄刻毒之言，說年輕人在社會上沒有stake。這就是香港的新常態：年輕便是原罪，上至全港之首，下至神職人員，也要統一口徑。神父把天主的訓誨拋諸腦後，緊隨權貴路線，對社會的未來棟樑口誅筆伐，其言行之一致充份體現社會在上位者的核心思維。

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