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網上論壇︱對關傑棠神父的六點回應　（自由撰稿人 貓仔）

1小時前
天主教的關傑棠神父因在一封募捐信中的用詞被指貶低年輕人而惹來批評。

這個年頭，做神父的，思想要政治正確，緊跟領導的意識形態。先有特首林鄭月娥指摘反送中示威者no stake，後有天主教神職人員直指年輕人無貢獻，向聖堂捐款太少，依靠前輩坐享其成，暗踩他們是無用的「廢青」。

事源跑馬地的天主教聖瑪加利大堂為維修工程籌款1,000萬元，並在1月22日於facebook交代籌款「走勢」，稱離目標還欠200萬元，還指摘青年人捐款不足，數目遠遠不及成熟年齡層，故勉勵他們要一盡己責。

該信件短短半天內在社交網絡瘋傳，成為城中熱話，各大KOL紛紛轉載，PR高手更將之改編，極盡抽水之能事。事件火速發酵，網民群起留言恥笑，香港天主教教區本已因主教任命風波而形象插水，現在再被這場「關公」災難拖累，定必令宗座署理湯漢樞機面目無光。執筆撰寫此信件的關傑棠神父是該堂的主任司鐸。

本人於聖瑪加利大堂領洗、自幼服務逾20年，是關神父筆下的青年人、後輩。眼見一石激起千重浪，希望公開作六點回應。

一、2014年佔領運動期間，關神父多次在彌撒的講道中，問及因運動而需停課的小孩是否感到不快。事隔數年，由於政府抗疫不力，學生再次未能上學。何以關神父未致以任何慰問，卻只向「在學的年輕人」要求捐款？

二、關神父曾在2019年7月21日在天主教報章撰文〈信任破了產〉，指出：「試問警務人員會否在沒有受到人身攻擊前主動追上前打人？如果有，他們肯定是潛伏在警隊的『無間道』壞分子了！」他在同一篇文章再道：「傳媒也一樣，只向聽眾觀眾讀者提供警察打人的片段，而把忿青襲擊警察的片段刪去。」可見他處處維護警察，卻從來未有為年輕人說過話。如果年輕信徒願意大力捐款，賺買「贖罪券」，可會換得關神父的半分同情和可憐？

三、2019年下半年，示威遊行活動頻繁。由於聖瑪加利大堂與銅鑼灣僅一步之遙，位處遊行路線核心地帶，因此年輕信徒曾多番央求關神父開放聖堂，供人歇息暫避。關神父堅決反對，辯稱若遊行人士逗留在堂內會構成安全問題，更多次因為有遊行而取消彌撒、提早關閉聖堂。關神父因而被冠以「門常關」之名，謔稱不逕而走，不少年輕信徒因而離開，轉投附近更開放的天主教堂。關神父當日對年輕人的聲音置諸不理，把他們拒於門外，今天為何突然記起年輕人？

四、有人指關神父猶如美心太子女伍淑清般放棄年輕人，但他「宅心仁厚」，對某些人卻從不說不。前特首曾蔭權、前警司朱經緯及新地貪污案第五被告關雄生均為聖瑪加利大堂教友。關神父在曾蔭權出獄後曾公開呼籲大家為他祈禱；亦歡迎朱經緯服刑後回歸聖堂；更為關雄生撰寫求情信，希望為他減刑。為何這些成年人能獲得關神父的關顧和祝福，但年輕人卻不被理會？當我回想起關神父與年輕人相處的嘴臉時，我大概能明白。

五、去年6月，關神父曾在聖瑪加利大堂的每月刊物《堂區通訊》中撰文，內容提及「『新冠』肺炎影響，重創了香港的經濟環境」，各階層「面對空前困厄」。既然他深明港人的困境，竟向事業剛起步的未婚年輕人及尚在就學者募捐，是否自相矛盾？也許關神父久居於高高在上的樂活道神父宿舍，自然離地萬丈，不食人間煙火。

六、聖經中，耶穌用窮寡婦的比喻指出，雖然窮寡婦的獻儀只是兩個小錢，但也比其他捐贈者還要多。因為前者把全部積蓄獻出，而其他人只捐出所餘的金額。比喻相當顯淺，即使非天主教徒也能明白，但已擔任神職人員逾40關神父卻不得要領。支持聖堂，當然各成員有責，但「支持」是否只限於金錢上的付出？聖瑪加利大堂的牧民議會（即由教徒組成的委員會，負責籌備聖堂各項活動）16事之中，年輕人為數不少，且擔任重要職位。這些後輩花心力和精神貢獻聖堂，他們的付出舉足輕重，就像比喻中的窮寡婦獻出所有。縱然未能量化，但其份量是否比前輩的捐款少？即使他們沒有出錢，但付諸行動，為聖堂出謀獻策，何以背上「坐享其成」的罪名？關神父事事金錢掛帥，刻意以捐款金額多寡分化「前輩」和「後輩」，會否加速社會撕裂？天主教教義要求神職人過「神貧」生活（即不重視物質生活），關神父的眼中卻只有錢，是否違反天主的教導？

關神父能住在豪宅林立的跑馬地地區，出入附近的馬會、足球會、紀利華木球會等高級會所，常受富人款待珍饈百味，衣食住行皆「出色」、「招積」，難道是靠自己努力所得的成果？這也是香港最大的問題：明明自己坐享其成、既得利益者，卻怪他人沒歸屬感、不願付出。

當看見關神父大放厥詞，貶低年輕人的付出時，大家大抵能明白同為「天主教徒」的林鄭月娥為何口出涼薄刻毒之言，說年輕人在社會上沒有stake。這就是香港的新常態：年輕便是原罪，上至全港之首，下至神職人員，也要統一口徑。神父把天主的訓誨拋諸腦後，緊隨權貴路線，對社會的未來棟樑口誅筆伐，其言行之一致充份體現社會在上位者的核心思維。

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