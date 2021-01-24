【本報訊】林鄭政府於農曆新年消費旺季勒令圍封佐敦疫區，區內商戶大失預算，居民亦被迫手停口停，打擊生計。曾任勞工處長多年的政務司長張建宗卻「落閘」稱不打算向受影響的商戶提供賠償，「希望」僱主酌情處理受影響的居民缺勤問題。有區議員及前立法會議員指該區淪為疫區後，市民會避之則吉，生意難望回復正常，斥政府冷血，要求張建宗道歉。

區議員轟政府冷血刻薄

張建宗昨早巡視佐敦封鎖區，被問會否向受影響商戶及居民經濟援助時，張聲稱明白封區對商戶「一定有帶來不便」，但稱政府不打算為商戶提供經濟支援，「冇賠償㗎喇！」又稱政府對受社交距離措施影響的行業，都只是提供「象徵式」的資助。至於上班的居民，張僅稱「希望僱主體諒」，不要扣薪扣糧，能視他們為在家工作，或當他們放有薪假等處理，如市民有困難可向勞工處求助。

油尖旺區議員李傲然指，封鎖區內不少商戶對張建宗言論感氣憤，坦言不少商戶已預訂貨物以應付市民辦年貨的需求，「但係因為突如其來封區，令佢哋血本無歸」。他又指不少商戶不滿張建宗的冷血言論，促其道歉，並作相應賠償。封鎖區的當區區議員何富榮批評張不作任何賠償的言論，直斥政府「非常無情刻薄，失望遺憾」。

前立法會議員尹兆堅對政府拒絕向受影響的商戶及居民賠償，批評政府無同理心，政府行使公權力令人有損失，按理應賠償。