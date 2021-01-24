【本報訊】武肺疫情持續逾一年，市民減少外出，令血庫經常告急。醫管局新界東聯網近年實施病人血液管理方案，加上引入新一代治療貧血藥物，去年整體血液使用量減少15%。公院醫生強調血液管理方案並非讓病人「餓住出院」，而是透過輸血以外方法令病人能自行造血，減少依賴。

新界東聯網病人血液管理及輸血委員會主席王紹明醫生指，輸血是常見和重要的醫療程序，但隨人口老化持續，社會對血液需求將不斷增加。惟輸血涉及安全和感染等問題，包括會發燒、敏感和氣喘等，血液製品亦得來不易，故西方國家2011年起提倡病人血液管理，包括找出貧血原因補充鐵質、手術時降失血量等，減少不必要輸血。

王指骨髓衰竭或白血病病人身體難造血，但針對常見缺鐵性貧血病人，除輸血還有不少替代方案，包括口服鐵丸和針劑。以往鐵丸被病人投訴副作用多，包括便秘和胃部不適；針劑則要「溝淡」，一次需注射數小時，但2018年醫管局引入新藥，口服藥毋須空肚食用，減少胃部不適；針劑新配方亦可一次過打足夠劑量，縮短至半小時內完成。

血製品短缺 冀減社會依賴

新界東聯網自從實施病人血液管理方案後，2016年至2019年間婦科血液使用量減53%、大腸切除手術病人輸血比例亦降25%。王稱相關手術病人出院時血色素維持在11，與以往相若，「好鼓舞，證明我哋唔係話唔輸血畀佢，餓住佢出院」。王指經過解釋後，病人大都接受非輸血治療，「輸血真係輸完即刻感覺好咗，針劑要等幾日，口服藥要等兩至三星期，但輸血輸完一包就冇，補充鐵質可以自己造四包血」。

去年8月有實習醫生在網上發文指血液製品短缺，有病人血色素低於7（正常約11至12）仍被拒輸血，王承認遇過類似情況，他指甚麼時候必須輸血無硬性規定，一般是低於7便考慮，但視乎病人臨床情況排序，「如果10個病人得8包血都要揀，可能後生仔6度都冇事，但老人家7.9度已經頂唔住」。他期望醫院各科繼續合作實施血液管理方案，進一步降低不必要輸血，減少社會對血液製品的依賴。