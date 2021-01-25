12名涉偷渡港人中10人上月底在深圳鹽田法院被判囚7個月至3年，其中被判囚7個月的李子賢及郭子麟的3名家屬月初過關到深圳，接受隔離檢疫以安排探監。12港人關注組今指，其中2名家屬完成所有隔離，並已到看守所探望子女，又指他們精神不俗。一直協助12港人的鄒家成指探訪時間約1小時，被囚者收到的判決書上提及3月22日服刑完畢，但未知實際回港日期。

深圳鹽田法院去年12月底，判10名被指偷越邊境的港人監禁7個月至3年，案中另外2名未成年被捕者獲遣返香港，其中被判囚7個月的8名港人，由於宣判前已被秘密拘押逾4個月，故外界預料他們3月可獲釋，並會於看守所服刑。

家屬回港前將再次探訪

被判囚7個月的李子賢及郭子麟，其家屬包括李的母親、大姑姐及郭的母親月初已到深圳接受隔離檢疫，12港人關注組今日傍晚表示，其中兩名家屬今日已完成所有隔離，並已到看守所探望子女，指他們精神不俗，家屬回港前會第二次探訪。

關注組成員鄒家成表示，家屬探訪的是李子賢及郭子麟，探訪時間約為1小時，並非視像形式。至於判決書，鄒指，由於家屬今日才完成探訪，尚未掌握詳情，暫時未知是否可索取判決書，僅指早前內地當局的說法是會將判決書交予當事人，並指被囚者有向探訪家屬表示，判決書上提及3月22日服刑完畢，但尚未知道確實他們的返港日期。

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