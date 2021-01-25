夫婦湯偉雄及杜依蘭與17歲少女被控前年7.28在上環參與暴動，去年受審後脫罪。律政司認為原審法官錯解「共同犯罪」原則，向上訴庭申請釐清法律問題，主張「共同犯罪」可應用於暴動罪，針對不在案發現場的人。案件今聆訊，辯方回應指法例列明須「集結在一起」才會干犯暴動等罪，若採納「共同犯罪」原則，將違反立法原意，涵蓋範圍過闊，恐令無辜者被控。辯方又指，若律政司有足夠證據，大可控告其他合適控罪，例如煽動或策劃暴動。上訴庭將擇日頒下判詞。

案件由高院首席法官潘兆初、上訴庭副庭長麥機智及高院法官彭寶琴審理。裁決對其他案件或有深遠影響，律政司早前表明，「共同犯罪」原則若不能應用於暴動罪，將無法針對駕駛逃逸車輛的司機、提供武器或防具者、在遠處挖磚及收集物資的人、追捕一段距離後才被截獲者等人。

不過，律政司並不尋求推翻本案裁決。無論上訴庭裁決如何，均不會影響本案三名被告的脫罪結果。

律政司續由原審主控資深大律師郭棟明代表。郭指在非法集結及暴動案中，法庭應採納「共同犯罪」原則，即協助、鼓勵或教唆他人犯罪者，罪責與身處現場作出實質非法行為者相同。若法例欲排除前者罪責，須在法律條文中清楚列明。

控方指原審法官錯誤詮釋梁天琦案

郭大狀指，原審法官裁決時錯誤詮釋梁天琦暴動案例，認為犯案者必須是「集結在⼀起」時作出違法暴力行為，故不適用於並非身處現場的⼈。郭指，該案實際上沒有處理本案的爭議、即是否「身處現場」並「集結在一起」才算干犯控罪。

法官麥機智問，若果有人參與獲警方批准的集會，但集會途中有人使用暴力，該人撤退逃離現場期間被捕，是否不構成犯罪。郭大狀同意，並指即使有人身處現場，亦要有證據證明他在同意及具有共同目的之下，主動參與暴動或非法集結，才可構成「共同犯罪」，故入罪原則不會擴展至每一位在場被捕者。

郭大狀引用澳洲、英國及新西蘭的案例，直指即使沒有身處非法集結或暴動現場，亦足以構成犯罪。當中新西蘭暴動案的被告，案發時在警車內致電外界支持者行使暴力，以威脅警方釋放自己，獲支持者響應。雖然被告辯稱他當時並非身處現場，亦非集會一份子，但上訴遭駁回。

代表湯氏夫婦的資深大律師潘熙陳詞指，暴動罪及非法集結罪經過多次修訂，皆傾向於收窄犯罪範圍，目的是避免無辜者誤墮法網。潘指，不同國家或地區對「共同犯罪」有不同詮釋，由於法例沒有清晰列明定義，故疑點利益應歸於被告。若果控方有足夠證據，可考慮控告其他控罪，例如煽動或策劃暴動罪。

代表17歲少女被告的大律師曾藹琪則陳詞指，法例寫明非法集結指三人或多於三人「集結在一起」，目的是避免無辜者被誤捕。因此，律政司指「參與」不一定要身處現場、只要符合「共同犯罪」原則便可定罪的說法，違反立法原意。

辯方：現場被捕也可能無辜 何況不在場

曾大狀又舉例指，假設有人開車送示威者到集結現場，但原本只預計那是一場未經批准集結，豈料後來演變成暴動。若從「共同犯罪」原則角度出發，則該名駕車人士或已干犯暴動罪，控罪嚴重性與其行為不相稱。

她又指，在公眾秩序罪行中，「共同犯罪」涵蓋範圍太廣，即使沒做出犯法行為、甚至不知是誰做了犯法行為，亦可入罪。她反問，即使在案發現場被捕，都可能是無辜，何況不在現場。她亦指，人群聚集後事件發展有很多可能性，有人可能做出無法預計的非法行為，將其與根本不在現場的人連繫起來，既不現實亦不公平。

法官麥機智問，若果一個人在高處鳥瞰非法集結現場，向集結人士通報警方動向，並指示他們進行破壞，又是否構成犯罪。曾大狀回應指，此等行為屬於協助或教唆犯罪，具有「從犯法律責任」，而不一定是「共同犯罪」。她力陳若果控方能提出明確證據，便應利用其他更合適、更能公平地針對罪責的控罪，例如串謀或教唆犯案，毋須觸及「共同犯罪」原則。

【案件編號：CASJ1/20】

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