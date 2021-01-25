前年8月13日市民在機場發起「黑警還眼」行動，當日有警員聲稱遭示威者襲擊而拔槍示警，事後兩名男子被控非法集結罪，案件今續審。當晚搬走擋住警車的路障、有「機場大叔」之稱的區議員陳振哲，今以辯方證人身份出庭作供，提及當日有警員與在場人士對罵，當中白衣警員欲喝止藍衣同袍但不成功；又有警員「粗口爛舌」，情緒相當失控。

法官郭啟安今裁定案件表證成立，被告廚師高穎康（24歲）選擇不自辯，清潔工麥幸雄（23歲）則未有表明是否作供。大埔區議員陳振哲今以辯方證人身份供稱，當晚到機場用膳後逗留現場約一小時，以協助調解衝突場面。他在案發現場看見有雜物擋住警車去路，但不知道是否示威者所為。陳見狀隨即上前將障礙物搬走，但沒有警員協助。

陳供稱，起初有人出言阻止他搬走路障，但後來有人認同其行為，加入幫忙搬走障礙物，但也有人不斷將障礙物搬出馬路。事後陳在機場外接受記者訪問，其間看見連接機場及室外的玻璃屋內有警員制服他人後，由上而下揮動警棍。未幾有警員欲追截跑進玻璃屋的人，並與該些人士隔著玻璃對罵。

陳形容當時有警員情緒「相當失控」，皆因有白衣警員嘗試喝止綠衣警員，「用呼喝嘅形式喝停佢，佢都唔停」，更有胡椒噴霧從陳的身旁飛過，又有警員「粗口爛舌」。那時警員很想衝進玻璃屋內追截逃跑者，惟他們或受命令所限，最終沒有如此做。

辯方一度問陳：「有冇後悔幫警察搬開路障？」惟控方及郭官均質疑問題與案件無關，最終陳沒有作答。陳在控方盤問下稱，當晚和友人到機場酒店晚膳後，到機場觀察情況。他以「群眾活動」及「社會事件」形容現場情況，亦表示知悉現場有政治訴求，但明言不希望為事件定性。

控方質問陳，為何作供時避忌使用「示威」二字，陳解釋指希望較確切地形容他的所知所信，如果他認為有些字眼不恰當，他便不會使用，明言做法與是否避忌無關。

控方指出，陳在搬走警車前障礙物期間，沒有詢問在場黑衣人是否示威者，也沒有詢問不是穿黑衣的人是否並非示威者，陳表示同意。陳看過控方播放的Now新聞直播片段後，同意片中被白衣警喝止的警員，是穿藍衣而非綠衣，但表示那時他在居中調停，故此無法回答他所稱有警員情緒失控以及圍著被制服人士的時候，是否就是控方所播放的部份。

控罪指兩名被告於前年8月13日至14日在香港國際機場1號客運大樓第8層離境大堂外的暢航路參與非法集結。案件明天續審。

【案件編號：DCCC814/19、DCCC27、DCCC28/20】

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