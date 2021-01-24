【本報訊】連日揭發有確診個案的深水埗，逾10幢大廈被納入強制檢測，居民均擔心步佐敦後塵，成為另一個「封區」地區，不過亦有不少人無懼疫情，電腦商場遊人如鯽；有居民則「驚到手軟腳軟」，認為封區擾民；有排檔檔主狠批政府懶理商戶死活。深水埗民主派區議員昨發表聯署聲明，強烈反對封鎖深水埗。

政府史無前例圍封佐敦，逾萬名居民「禁足」強檢，雖然佐敦封區告一段落，不過有傳油麻地果欄一帶及深水埗隨時成為下一波「封區」。

深水埗疫情未見緩和，政府早前已將西北至欽州街，東北至大埔道，東南至楓樹街，西南至荔枝角道劃為「深水埗指定區域」，在指定區域內的大廈過去14日內有一個單位出現一宗或以上的確診個案，均會被納入強制檢測，至今已超過10幢大廈納入強檢。

「坐喺辦公室 有冇顧我哋」

深水埗指定區域內有假日人流極多的鴨寮街、電腦商場及不少排檔。記者昨在場視察，發現光顧人士不減，人流挨肩迭背。當中不少都屬區外客，有人更直言確診數字不會影響他們到該區。

不過封區一事卻在區內流傳，市民李太認為封區禁足做法沒有效，即使今次驗出陰性，不能擔保日後不會受到感染，但就令到「人心惶惶，睇到都好驚，我自己都驚到手軟腳軟」，直指做法擾民，「有啲人返唔到工，老細好就話，老細唔好你咪死啦」。她認為「最好係一座還一座，呢一座有事就呢一座，嗰一座冇事就唔好搞事，人哋冇就唔好搞人哋」。

深水埗排檔檔主蔡女士亦對封區反感，認為如果深水埗疫情嚴重，亦會贊成封區，但現時情況未到最惡劣，「如果你突然走埋嚟，好似封佐敦咁，我一定反對，呢件事對我唔公平」。她直言排檔租金低，少生意亦可維持，「人哋舖頭有幾慘，交租（租金）好犀利」，她批評政府不聽民意，「政府人員坐喺辦公室，講句嘢就得，但你有冇顧及我哋？」

遊戲機舖東主吳先生直斥，政府一直不封關只封區，根本是治標不治本，「封區只不過將帶菌者推去另一區，另一區又爆發，再封區都冇意思，無止境封區都係冇用，封兩日又唔係全港封鎖」。

深水埗區議員李庭豐表示，不少居民已經打算一旦落實封區，會執行李先行離開，當中不少屬打工仔，擔心禁足下未能上班。而大南街由於納入為指定區域，該條街部份文創店早前已因附近設立檢測站，生意大跌而暫時拉閘停止營業，如再加上封區，對整區商戶雪上加霜。

深水埗民主派區議員昨日發表聯合聲明，指不少人已傳言政府下一步要封閉深水埗指定區域，頓時令深水埗區居民人心惶惶，令社區無故被標籤，猶如死城無異；聲明強調深水埗與佐敦不同，現階段完全沒科學證明或個案顯示疫情在深水埗區內擴散，而無論在楓樹街流動採樣站或其他檢測站，均沒有檢測到深水埗區有大規模的隱形傳播者，絕不希望政府有機會將某些深水埗位置成為封鎖區。