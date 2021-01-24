一年前的1月武漢封城，數以千萬計居民強制留在城中以阻截病毒傳播；一年後的1月下旬，香港佐敦地區來個迷你封城，近一萬市民因強制檢測而要留在居所或指定地方，不得外出、上班或離開。而在全球範圍，武肺疫潮的災難性影響更是難以想像，接近一億人受感染，二百萬人死亡；單在美國死亡人數已超過四十萬，比二次大戰四年間美軍死亡的總數更高，難怪新任總統拜登以「戰爭」來形容新政府當前的抗疫處境。

內地瞞疫無反省 打壓吹哨人

武肺病毒的原宿主究竟是蝙蝠還是其他野生動物暫時仍未確定，但這種神秘冠狀病毒能從武漢地區海鮮市場迅速傳遍全球，造成重大破壞及損害，除了因為病毒傳播力特強加上人類沒有任何免疫力外，內地政府謊報、瞞報、掩飾疫情的嚴重性，打壓「吹哨人」等做法也是令病毒傳遍全國各地及全世界的重要原因。試想若果李文亮醫生的沉痛警告能及時得到重視而不是受壓制，若果政府官員不是淡化疫情反覆強調疫情可防可控，病毒有可能在初發階段就能截斷傳播，不致殃及整個中國以及世界各地。

可惜，內地政府一年前固然着力隱瞞武漢疫情，一年過後對由此引發的巨災更沒有多少反省。首先，世界衞生組織一直要求派專家到當地調查研究，可中國官方直到最近才勉強批准專家團到當地，但能否獨立、客觀、不受限制的展開工作仍是未知之數。另一方面，對於「吹哨人」及堅持報道說明真相的人則加倍打壓、清算。冒死回武漢報道真相的公民記者張展沒有得到嘉許、肯定，反而被控尋釁滋事並因此被判入獄四年。以日記方式寫下武漢封城日日夜夜的作家方方日子同樣不好過，自日記出版後她一直被官媒、文棍圍攻，面對沉重政治壓力。

可以說，內地政府疫症一年下來從未吸取教訓，對訊息不透明、瞞報疫情等體制問題始終不願正視，只怕未來再有新的公共衞生危機也會一發不可收拾，對國民及全球帶來巨大傷害。

西方發達國家特別是美國在武肺疫潮一年來疫情則是沒有最壞只有更壞，當中部份原因當然是因為病毒突然來襲殺他們一個措手不及，另一個原因則是政府最高層沒有認真應對危機，甚至輕視它的殺傷力，最典型例子要數美國前總統特朗普。當全球醫療專家都認同戴口罩及採取社交距離措施可以減慢病毒傳播時，特朗普非但拒絕跟從專家建議，反而帶頭拒絕戴口罩，並且不顧專家警告舉行一場又一場大規模公眾集會，為病毒帶來更方便的傳播鏈。

林鄭把關不力 疫情死唔斷尾

結果，參與集會的人包括他及大批白宮幕僚因此染疫，社區傳播鏈也因此不斷擴大，令美國確診個案成為全球最多，即使到現在疫苗開始接種仍未能令感染率回落。目前只能希望新政府上場後能真正吸取教訓，對病毒嚴陣以待以等待疫苗發揮效用；若再對疫情等閒視之，未到夏天感染及死亡病例只怕會再翻一番。

香港過去一年的疫情可以用「死唔斷尾」四個字形容。外國疫情波動固然有影響，但林鄭政府把關不力，控制不及時及沒有針對性才是關鍵。以抗疫成功的地區如新西蘭、台灣為例，嚴格實施社交距離措施外，對外來旅客及回國民眾實施嚴格管控以防止病毒進入社區同樣重要。正是透過雙管齊下，這些國家及地區捱過第一波疫情後只出現零星本土個案，沒有反彈。香港則直到第四波疫情持續高燒才引入指定檢疫酒店及入境檢疫21天等防止病毒輸入的重點；這樣的遲疑令病毒不住從漏洞百出的防疫網進入社區，引發第二、三、四波疫情。還好市民努力遵守社交距離措施，疫情一年來總算沒有大爆發，但傳播鏈持續已大大打擊經濟、就業以至市民的日常生活，即使政府大耗公帑超過3,000億也無補於事。而香港也成為中、台、港、澳四地抗疫表現最差的一員，林鄭政府對此實在難辭其咎。要是在防疫、抗疫及疫苗注射方面仍是不得力，本地疫情要真正扭轉過來實在不容易。

盧峯

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