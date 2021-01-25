利君雅上周六被港台終止過去3年公務員試用期及被延長的120天試用期，管方再以未完成調查為由，另開為期120天臨時合約，要求利最遲本周四 （28日）作決定，不接受將視為離職。有熟悉公務員事務的人士認為，如當事人原有的合約列明只要3年試用期內表現良好，理應轉為長期聘用，港台做法或不符原有合約精神。港台顧問委員會主席林大輝則指，顧委會角色不應介入港台人事聘用問題，又稱顧委會將啟動市民對港台評價的意見調查，期望今年暑假有結果。

無端停試用 或不符合約精神

利君雅被另開合約，有不少問題未釐清。有熟悉公務員事務的人士說，未能完全掌握利君雅事件所有資料，故難以評論事件，認為部門做法是否合理，需視乎整個個案，如部門的調查時間太長，員工可提出質疑。

該人續指，事件的關鍵在於利原本聘用合約，如列明只要3年試用期工作表現良好，部門應轉為長期聘用，部門如因有人投訴或未完成調查，就將良好員工的試用期終止和另開新約，做法或不符原有合約的精神。港台、工會及當事人應搞清楚，提出的120天新合約，是否屬「一性次」、如員工期間表現良好，後續如何處理等，否則港台只會令人感覺是想取巧地將當事人的聘用取消。

《蘋果》正向公務員事務員查詢，部門能否終止經公務員招聘程序聘請的人員，在過去3年的公務員試用期後，立即再以另一張合約、以公務員身份將該人員留在部門繼續工作120天； 在新合約期間，該人員工作表現及態度良好，部門應如何處理人員的去留、人員還是否需要經歷多次3年試用期再轉為正式公務員；及人員如在原本3年公務員試用期表現良好，部門卻終止其試用期，部門有無違反《公務員事務規例》等，有待回覆。

林大輝拒回應是否與商經局小組有關

港台顧委會主席林大輝回覆《蘋果》時，被問到港台管理層未能如期完成調查報告是否失職時，僅稱「呢個絕對唔係顧委會職責範圍」，強調顧委會沒有角色去討論政府與員工的合約問題。至於未來會上會否關注此事，他重申，港台的人事任聘，顧委會沒有角色，廣播處長亦不需要向顧委會上報此事。至於有傳利君雅一事疑和商經局檢討小組報告有關，他說：「呢個真係唔係我個角色答到你。」

就顧委會今舉行的視像例行會議，他說會上主要討論三大議題，包括如何確保港台節目製作及編輯過程的監管機制符合《香港電台約章》、聽取港台2021/22年度計劃及啟動本年度意見調查時間表。

就首項議題，他提到港台有相關上報機制，遇上爭議事項應盡早各上司匯報，但顧委會認為，機制的上報主動權掌握在製作團隊上，但港台製作人員多，對事件是否需要上報的判斷或有所不同，「擔心會因人而異」，顧委會認為港台管理層應作「貼心嘅跟蹤管理」，加強監管，「既然有上報機制，港台係咪應有個向下執行嘅監管，make sure大家都遵守約章。」

林大輝說，顧委會每2年都會做意見調查，惟因早前疫情略為延遲，但今日會上已決定下月正式啟動調查，調查目標電話訪問1,000名市民對港台的評價、滿意度、及港台能否達到各項公共目的等，期望今年暑假可公佈結果。

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