香港第四波疫情反覆，冠域商業及經濟研究中心主任關焯照以衞生署本地感染個案（不包括輸入個案）數據編制疫情指數，繼續分析第四波疫情走勢。按其編制的疫情指數，每一波疫情總確診人數會出現一個S形走勢；而「接觸點」早前已出現，即代表每天平均確診宗數增幅已見頂。

衞生署今日（25日）公佈新增73宗確診個案，當中只有4宗為輸入個案，其餘69宗為本地個案，其中38宗屬於源頭不明，而初步陽性個案則逾60宗。根據S形曲線的走勢，轉勢點和接觸點分別出現於上年12月7日和今年1月1日。

今日的本地個案宗數較昨日的72宗少3宗，但源頭不明個案宗數卻較昨日的27宗多11宗，反映佐敦和油麻地區的疫情爆發已擴散至其他地區。在這情況下，政府必須加強追蹤和圍堵，盡量採用以快制快的方法來阻止疫情擴散。

猶幸，初步陽性個案宗數沒有太大改變，顯示整體擴散情況不是太差，只要政府在未來幾日能夠盡快找到更多源頭不明個案，這次社區爆發的疫情仍然是可以控制下來的。

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