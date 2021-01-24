【本報訊】與油尖旺區相近的深水埗近期疫情同樣嚴峻，區內人流如鯽，昨天假日港鐵站出口近北河街一帶，更有大批南亞人士及外籍家庭傭工聚集，不少人擺地攤做生意。其間即使食環署小販管理隊數次驅趕，檔主之後又故態復萌，恐成爆疫溫床。

食環驅趕欠成效

昨適逢周日，深水埗港鐵站B出口至北河商場一帶，聚集大批南亞裔人士及傭工，當中不少人佔據街道擺起大型地攤，售賣衣服、鞋履及日用品，亦有人專門做印傭生意，為她們郵寄貨物及金錢回鄉。記者昨午在場所見，高峯時B1出口有多達五檔由南亞人和印尼人經營的地攤，吸引大批印傭圍觀。出口另一側有大型貨物郵寄攤檔，大批印傭攜帶大量貨物前來郵寄，令本來就狹窄的街道更是擁擠不堪。

食環署小販管理隊人員曾數次到場驅趕地攤，雖然檔主隨即收起地攤，將貨物堆放在身後，但待食環署人員離去後，他們又重新攤出貨物。B1出口附近有不少外傭聚餐，有人在後巷和路邊唱歌跳舞，旁邊卻是人來人往的大街，部份外傭沒戴口罩，令病毒傳染風險更高。在附近時裝店上班的張小姐稱，每逢周日附近均會有大量印傭聚集及寄貨，雖大部份都有戴口罩，但仍覺得不安全，「梗係擔心啦，冇計咋嘛。」

此外，有香港「小印尼」之稱的北河商場，人流不及街上擠擁，但場內通道狹窄，空氣侷促，加上有部份人拉下口罩聊天，爆疫風險亦不低。商店負責人阿達稱深水埗區爆疫，很多印傭都避免到商場，生意大跌九成。他亦有注意衞生，多做攤檔清潔，「有啲人都會唔戴口罩，我咪話『喂，戴返啦！』」

對於佐敦封區及深水埗將封區的傳聞，阿達批評政府處事倉卒，令人無所適從，「封得太趕啦，一公佈就話封，𠵱家我都唔知點（應對），佢話要封就要封啦！過得一日得一日。」