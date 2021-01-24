【本報訊】本月11日葵涌發生嚴重車禍，45歲跟車工人重傷，須截去左腳保命，一家三口重擔落在妻子身上，妻子不怕辛苦，只望截肢後的丈夫重新振作。「執返條命，有乜唔可以嚟過啫，其他人點睇唔需要理，最緊要養好傷，其他嘢見步行步！」

疫下未能探望 發短訊鼓勵

兩人育有一名兒子，梁太任文員，梁當跟車20年。本月11日，梁跟司機開工，貨車駛至貨櫃碼頭南路一號迴旋處時司機收掣不及，猛撼停在中線的拖頭，貨車左車門遭劏開，梁頭部及左腳重傷，昏迷送院。梁左腳已做了一次截肢手術，上周五再做第二次手術，截去膝蓋以上10厘米位置方便安裝義肢。梁太憶起當日得知意外，腦裏一片空白，淚流不止：「心諗最緊要係保住條命，好彩佢同事同佢家姐都陪住我，我先定落嚟。」醫院因疫情禁止探望，夫婦事發後只見過一面，就是推入手術室一刻。

「佢見到我都流眼淚，只係見到兩三分鐘，佢喊咗個人舒服啲，我鼓勵佢，話出面有我撐住，叫佢唔使擔心。」她稱丈夫腎臟及心肺功能亦受損，未能傾電話，多發短訊靠文字溝通，希望丈夫新春前出院，在新年氣氛下心情好轉。

梁太指丈夫是家庭經濟支柱，如今靠她撐住，丈夫出院後她或須辭職照顧。梁太不想影響剛升中的兒子學業，未將丈夫傷勢告知，兒子亦很生性，不時錄音問候父親。蘋果日報慈善基金派發兩萬元緊急援助金予梁家應急。

「梁先生」暖流之友編號：C4758

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