人大常委會召開特別會議，原本政圈盛傳將出招反制英方BNO簽證5+1方案，但最終未有發生。不過有政界及專業界人士相信，反制措施必定出台，一切只是時間問題，但他們均認為，不論北京用那一種反制招數，其實對決心走的人影響不大，有專業界人士更笑言，「其實想用BNO Visa走嘅人，仲想北京反制措施快啲出台，可能對佢哋仲有好處。」

為何反制BNO簽證5+1方案措施，會對以BNO簽證移民的人有好處？該專業界人士笑言，他之前處理過一些查詢，均是一些中產舉家以BNO移民英國，但夫婦二人均有一筆可觀強積金，但強積金受託人卻以BNO簽證5+1方案非移民為由，不容許他們提走所有強積金，「再加積金局早排講明，單靠BNO不足成為永久離港提早取回強積金嘅證明，所以冇得搞。」

助提走強積金

不過，若人大常委出招，真的如傳媒報道一樣，以BNO簽證5+1方案移民英國將失去中國籍及香港永久居留權，「又冇埋中國籍、又冇埋香港永久居留權，咁仲唔係移民？仲唔係永久離港？積金局好難唔畀佢哋提走晒強積金，除非積金局可以唔跟人大常委決定。」

另一政界人士稱，其實以BNO簽證5+1方案取得的英籍，與投資、技術移民取得的英籍根本沒有分別，「港府根本分唔到邊啲英籍係BNO簽證取得，邊啲英籍唔係，因為只有英國政府先知」，所以葉劉淑儀才會提出以解決雙重國籍方式反制，但如此一來，不少商界、專業界人士及其第二、第三代就變相「陪葬」，「早排就有個親政府專業界人士呻，佢個仔同孫都有外國籍，如果好似葉劉咁講，即係要仔同孫一係放棄外國籍，一係放棄永久居民身份，咁即係未搞到黃絲，先搞到自己人。」

季陶

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