前年10月一場追究警暴的集會，演變成警民衝突，有電腦程式設計員被指被捕時掙扎傷及警員，被控一項拒捕罪。辯方曾投訴警員毆打涉案設計員，導致設計員一度留醫8天。案件今開審，受匿名令保護的警員供稱，被告遭制服時多番掙扎，導致警員鼻子流血。現場片段顯示，有人質疑警員已完全制服被告，為何仍以臉朝地的方式長時間壓著被告，更以面罩封著被告的臉。

男被告梁霆（31歲）否認於2019年10月27日至28日在旺角彌敦道近奶路臣街交界抗拒警務人員A。控方早前申請涉案警員匿名、使用屏風作供，以及經特別通道出入法庭，獲法庭批准。案件由裁判官黃士翔審理。

警員A供稱，他與同袍於10月27日晚上接近凌晨時分，乘便裝警車前往案發地點掃蕩，其間看見約50名黑衣人在馬路上聚集及堵路。A下車時看見一名穿黑衣、戴面罩的男子，該男子與其他黑衣人發現警員後四散。A緊隨該男子跑進奶路臣街，並喝令對方不要逃跑。

辯方表示不爭議被截停的男子正是被告。A續指截停被告後，嘗試將他制服在地上，但被告不停反抗並搖動身體。直至警員B上前協助，二人才成功制服被告。A立即宣佈拘捕被告，並為他鎖上手銬。

當時多人正圍觀事件，又不停指罵警方及扔雜物，為保障被告及警員的安全，A將被告移至港鐵站出口外。移動期間，被告突然反抗，捉著A的衣服，A立即將他按在地上，又警告他不要逃跑。

當A欲押被告上警車時，被告突然身體向後傾，A再次警告他後，成功帶他上車。A供稱被告反抗時，有硬物碰到A的鼻子，令A感到痛楚，他於警車內發現鼻子流血，相信其傷勢是被告造成。

控方其後播放現場片段，只見有警員於港鐵站外將被告按在地上，多面警員包圍他們戒備。有人不停以擴音器向被告提供人權資訊，又質疑警方已完全制服被告，為何仍以臉朝地的方式長時間壓制他。當警員押被告上警車時，同一名人士質問警方為何要以面罩完全封著對方的口鼻。其後被告步上車時，警員突然將他按在地上，人群起哄並謾罵警員。

【案件編號：WKCC878/20】

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