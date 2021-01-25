香港電台日前以未完成調查為由，向助理節目主任利君雅開出120天的臨時合約，港台成眾矢之的，但背後原來疑與商經局檢討港台小組有關。有港台中人向《蘋果》透露，商經局檢討小組擬收緊機制，要求港台定期將觀眾投訴，記錄在員工的人個人檔案，上司做員工工作評核時需考慮，勢影響港台所有員工。消息質疑，利被開出「騎呢」合約，因為港台在調查中找不到藉口「炒人」，估計想待小組報告出爐，再用「清朝劍斬明朝官」。

有港台中人表示，上周六利君雅被終止原有試用期和被另開合約後，當天下午一批港台員工曾與管理層理論事件。《蘋果》獲悉，當日管方疑曾漏口風，突然提到商經局去年中成立、由「小林鄭」丁葉燕薇任主任的港台檢討小組，將就港台投訴機制作出改動。

港台平日會收到不少觀眾的意見，據了解，原本港台處理這些節目觀眾的意見，先分類為正面和負面，屬負面投訴處理時會視為節目相關投訴（programme related complaints），針對內容作出調查，而不是針對員工個人。

觀眾投訴 淪劃花員工檔案武器

消息指，港台管方當日卻指出，檢討小組擬將要求港台定期將觀眾的投訴「攝入file」，即記錄在員工的個人檔案（P-file），上司做工作考核（appraisal）時需作考慮。消息稱，此舉等同「劃花file」。因過去只有員工發生嚴重事件，例如紀律聆訊等，才會被記錄在案，一般接獲觀眾投訴是不會被寫上file，因觀眾不少投訴屬匿名、缺乏理據或為一式一樣的電郵等。

消息稱，檢討小組早前向港台「吹風」會在去年底至本月初就會公佈報告，質疑港台管理層在重啟調查中無法成立「炒人」理據，所以故意「延長」利的合約，待小組公佈改動後，利的file料被投訴「劃花」，「係用清朝劍斬明朝官」。而早前在利被延長120天試用期和重啟調查時，員工仍相信廣播處長梁家榮對調查結果有最終決定權，但消息稱，現時調查結果未必可到處長手。

藍絲亂投訴 恐礙港台人仕途

消息續指，一般外界如要投訴公務員，投訴必須實名和非惡意，內容具理據才會跟進，擔心小組改動屬實，就是「阿豬阿狗send email嚟」，就可令港台員工file被劃花，公務員員工升遷或受阻、甚至可能被解僱。非公務員的合約員工，appraisal也會受影響；Cat II合約員工亦可能因被「儲起」投訴，港台就有「理由」不再續約，例如《鏗鏘集》「721誰主真相」編導蔡玉玲，因查冊捲上官非，如被觀眾投訴料更難獲續約。

《蘋果》正就事件向商經局和港台查詢，有待回覆。

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