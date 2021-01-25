12名涉偷渡港人中10人上月底在深圳鹽田法院被判囚7個月至3年，有家屬月初過關到深圳探望，包括被判囚7個月的李子賢及郭子麟的3名家屬。12港人關注組今（25日）指，其中2名家屬完成所有隔離，並已到看守所探望子女。

據有線新聞報道，李子賢與母親見面一小時，李母稱兒子「精神好好」，對答如流，「沒有太大異樣」，還形容兒子胖了一點。今次是以面對面的形式進行。判決書上提及3月22日服刑完畢，但未知確實返港日期。

今次共有3名家屬在深圳完成檢疫隔離，其中2人到看守所探望子女，分別是被判囚7個月的李子賢及郭子麟。據有線新聞報道，李子賢母親與兒子在看守所面談一小時，而非以視像形式對話。李母形容兒子精神好好，對答如流，「還跟我說笑」，像平時母子閒話家常一樣。

李母指，雖然兒子戴上口罩，但仍覺得他好像胖了一點。李子賢表示獄中公安、警官對他都很好，「有甚麼不明白去問他們都會答」。

判決書上提及3月22日服刑完畢，但尚未知道確實他們的返港日期。李母表示，預計下月初返港，她兩天後會再到看守所探望兒子，又希望返港前可再探望一次。

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