前年8月機場「和你飛」集會，患有適應障礙及輕度智力障礙的無業男疑用雷射光照射兩警，早前經審訊後被裁定襲警及公眾地方管有攻擊性武器兩罪罪成。裁判官香淑嫻指被告在示威現場襲警，可能觸發更大暴力，判被告入獄6個月。旁聽人士直言判刑「癡線」，被告的母親則情緒激動，嚎啕大哭，大叫：「冇人照顧佢！」

被告區得福（28歲）被控於前年8月13日在機場一號客運大樓外，襲擊警長李智健及警員9085，並管有一支雷射筆。被告原本就三罪受審，裁判官香淑嫻裁定其中一項襲警罪脫，早前索取被告的背景、精神科及心理報告再作判刑，並將被告還柙。

辯方今引述報告指，被告患有偏狂型精神分裂，但精神科醫生認為被告不用接受住院式治療，僅需要依時覆診。心理學家則指被告能分辨是非，但低估其行為的嚴重性，會錯誤理解他人對他的評價，以為他人對他的評語具攻擊性及冒犯性。

辯方又稱，被告今次首度知悉自己患上偏狂型精神分裂，從未被處方藥物。心理學家認為被告再犯機會不高，被告亦願接受專業治療，改善情緒控制。

裁判官香淑嫻判刑時表示，上訴庭已多番說明襲警及管有攻擊性武器罪屬嚴重罪行，須判處阻嚇性刑罰。本案情節有其嚴重之處，被告早上已攜帶雷射筆，至晚上才使用，且用於照射警方眼部，可見有一定預謀，而且眼睛為人體脆弱部位，警員沒受傷實屬萬幸。

香官續稱，事發於示威現場，在場人士情緒高漲，被告在如此情況下襲警，可能觸發更大規模的暴力，幸好沒發生。另外，被告所管有的雷射筆，亦非威力最嚴重級別。

就襲警罪，香官起初稱以判監3個月為判刑起點，而管有攻擊性武器罪則以7個月為判刑起點；惟被告智商屬邊緣水平，未能理解個人行為的嚴重性，參考智障清潔工李啟發一案的判刑，每項控罪扣減一個月；兩罪源於同一事件，故兩罪刑期同期執行，判監6個月。

【案件編號：STCC3210/19】

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！