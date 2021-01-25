佐敦一帶的指定區域封鎖近48小時後，今晨解封。政府昨指其間有約7,000居民檢測，並發現13宗確診個案。呼吸系統專科醫生梁子超直言，今次封區檢測成本相對高，但找出確診個案與強制檢測相若，可見「成本效益一定係低，呢啲做法喺香港未必發揮好大作用」；而且本港疫情已擴散，封區兩日亦不能避免問題，認為政府若下次再做同類行動，須考慮想達到甚麼目的，否則只是浪費資源；並提醒「如果唔能夠短時間內全面覆蓋各區唔同熱點，做一啲比較有成本效益檢測，我哋其實冇可能短期內控制到疫情。」

梁子超接受港台節目訪問時表示，今次封區檢測政府動員逾3,000名部門人員，對居民亦有兩日影響，直接及間接成本都相對高，但暫只找出13確診個案，陽性比例不算太高，而且與現有的願檢盡檢、強制檢測都相若，「成本效益一定係低，呢啲做法在香港來說未必發揮很大作用。」他認為，若有理由懷疑好多人不願合作，才需要封區，但據以往強檢經驗可見，起碼9成，甚至接近100%居民樂意檢測，質疑在這情況下「係咪一定需要圍封佢呢？」

檢測不能偏重一、兩個地區

梁子超續說，另一目的是政府認為疫情有朝一日清零，但突然在某一地區爆發，故不想在其他地方擴散，才要封區。惟本港疫情已擴散，而且政府只封區兩日，不能避免疫情向外擴散，「過咗潛伏期可能好多人發病，帶咗病毒出去」。他認為若以後要做同類措施時，應考慮究竟想達到甚麼目的，否則會浪費可動用資源，「如果呢啲資源唔去救熄全港各區嘅火，問題會好大」，強調不能只偏重一、兩個地區。

他提醒，現時本港疫情仍不斷惡化，源頭不明個案本周有208宗，相較對上周的88宗，增加兩倍多，而且個案遍佈港九各區，「如果唔能夠短時間內全面覆蓋各區唔同熱點，做一啲比較有成本效益檢測，我哋其實冇可能短期內控制到疫情。」他建議，政府可派檢測車到各區熱點作願檢盡檢，當發現一個個案，可將該大廈強制檢測，甚至連附近攤檔、商舖及樓宇納入檢測範圍內，認為大範圍覆蓋各區熱點，才有效阻止傳播，「絕大部份人完成強檢，實際上對傳播有一定作用。」他又呼籲市民要對病毒保持警覺性，並注意環境衞生問題，才能真正做到地區清零。

何栢良：行動太遲 無需要封咁耐

對於佐敦封區兩日，僅找出13宗個案，港大感染及傳染病中心總監何栢良接受港台訪問時指，該區在封區前已有逾150宗個案，加上今次找到的個案，應理解為區內的陽性比率為2.5%。他指今次找到的個案估計為早前強制檢測時，未有接受檢測的人，應已違反強制檢測令，而實際未有接受強制檢測的人數應較13宗為多。

何栢良又認為圍封行動「無需要封咁耐時間」，但政府或因欠缺經驗，無信心可快速完成檢測並安排密切接觸者檢疫。他指雖然政府今次行動太遲進行，應在1月初區內出現個案，及出現污水陽性樣本時就採取行動，但他認為「遲做好過無做」。他指現在拖到月尾才封區檢測，其間繼續有傳播，又有數百人在封區前離開，或已將病毒帶離該區。他又指因過去兩三周或已出現第三、四代傳播，部份人在感染中後期，使用較快出結果的抗源檢測就會「唔穩陣」。

何建議政府繼續跟進區內「三無大廈」的衞生問題。他指有部份人封區前離開，若他們當中有確診者，解封回家後又會繼續傳播病毒，如大廈渠管、衞生等問題未有解決，病毒「可以返番去（區內爆發）」。

封果欄非重點 應為工人及顧客盡早檢測

對於政府亦可能將封鎖油麻地果欄一帶，梁子超認為，由於果欄大部份屬工作地點，附近樓宇的都只是固定居民，除非有理由相信他們不合作檢測或會聯絡不到，才可能需要封區，但同時相信涉及成本相當大。不過，他同時指出果欄工人都會構成傳播鏈一部份，每日亦有不同顧客，質疑「圍封可以做到乜呢？」他指，若政府認為有問題可派檢測車做強制檢測，當發現大廈受影響時再做強檢，並要求員工和顧客在限期內完成檢測。

何栢良亦指，果欄一帶是否需封區並非目前重點，重點是政府可否快速完成果欄內工作人員的檢測，並盡快追蹤相關密切接觸者，再加以隔離檢疫。

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