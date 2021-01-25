武漢肺炎疫苗顧問專家委員會早前建議政府，批准在香港使用中國復星與德國BioNTech藥廠合作的mRNA武肺疫苗，以及英國牛津與阿斯利康藥廠合作的腺病毒載體武肺疫苗。食物及衞生局局長今日（25日）宣佈，認可BioNTech疫苗在香港緊急使用，認同專家顧問所指的「效益大於風險」。

外電報道，德國BioNTech及牛津阿斯利康藥要暫時減少供應給歐盟的疫苗數量。政府傍晚公佈，首批約100萬劑、足夠約50萬人口接種的BioNTech疫苗，要拖至2月下旬始抵港。有傳媒引述消息稱，疫苗接種計劃或因此延至3月才展開。

梁栢賢：無疫苗百分百保護

政府疫苗接種計劃專責小組成員、醫管局前行政總裁梁栢賢出席一個研討會後表示，相信食衞局短期內會就疫苗批出緊急許可，屆時復星會準備將疫苗供港，「希望3月初接種到，時間表係比原先（預期）遲咗。」疫苗有效期6個月內需要接種，據他理解藥廠已在歐洲製造供港疫苗。

另一成員、衞生防護中心前總監曾浩輝則指，英國阿斯利康牛津疫苗本來預期6月供港，如果藥廠及早提交資料都可以早點審批，一切視乎供應，目前集中處理BioNTech與復星疫苗。至於科興他透露政府亦「一路追緊」，正敦促科興盡快提交第三期報告，據他了解只欠文件資料整合，對於有意見要求引入另一款國藥疫苗，曾表示國藥也未出第三期測試，情況同科興一樣，科興已做了大量前期工作，如果推倒重來需時會好長。

他在研討會上表示，如果市面太多疫苗亦不利市民選擇，由醫生及專家組成的專責委員會集中在每種科技平台選購一款疫苗審批供港人使用，目前已審批德國BioNTech和復星疫苗，相信可供應18區社區接種中心讓市民免費打針。梁栢賢表示，沒有疫苗是百分百保護力，總有小撮人沒有效力，但BioNTech有95%保護力已非常高，一般流感疫苗都只是7成多，認為目前疫苗效果已經非常理想。牛津阿斯利康疫苗效用為7成，料6至7月供港。

曾浩輝：打針前毋須檢測

曾浩輝指，市民毋須先做病毒測試才接種，如果感染過武肺，應等3至6個月後才打針，文獻顯示康復者3至6個月內或有抗體。曾又指，BioNTech的存放要求較高，要置於零下70°C，若在2至8°C存放，只可儲存約5日；牛津疫苗因存放要求與一般疫苗相若，可能較適合供私家醫生或醫院使用。

曾浩輝建議，可讓高危長者的兩名照顧者一併優先接種。他指以香港的環境是順理成章，如果照顧者也打針，對長者有好處，提高保護。他指覓地做接種中心場地須符合一定條件，至少可容納一兩千人流動，詳情待局方公佈。

梁栢賢則指，暫按風險優先讓三大組別接種，包括長者、長期病患者等。若針數充足，可安排其他健康組別，例如16至59歲市民接種，但暫不包括16歲以下人士。

檢疫中心職員、紀律部隊、食環署員工等疫情工作人員，料可優先接種，屆時要部門估算人數再安排。跨境司機、公共運輸人士等社會上的高危感染群組，也獲考慮優先打針。如果最優先群組接種反應不熱烈，第二及第三優先群組或可提前打針。

至於安老院舍長者如何分批打針，梁指初期亦非全院打針，體弱長者也未必合適。他認為先讓健康長者接種，提升群體接種信心，副作用也較少。當三大組別打針後，連同外傭等人士可按年齡分批接種，提高群組免疫力。

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