【本報訊】政府圍封佐敦「受限區域」，原定居民須禁足兩日，至今晨完成檢測才可離開，但昨傍晚居民突然獲提早放行。有離開封鎖區市民心情興奮，形容「好似放監咁！」亦有劏房居民捱餓逾一天後落街買飯，批評政府提供的物資包吃不飽，直言：「食飯緊要嘛！」

昨封區第二日，傍晚6時起政府容許已接受檢測、結果呈陰性及配戴手環市民進出封鎖區。在佐敦上海街出入口，市民陸續登記並離開，惟現場一度訊息混亂，有警方及民政署人員聲稱未獲通知。

晚上約7時，流動採樣車開始駛離，街上檢測站帳篷逐一收起。封鎖區各出入口出現人龍等候離開，有人推着嬰兒車外出散步，也有市民放狗「唞氣」。離開封鎖區的鄭先生稱心情興奮：「突然好似放監咁！可以唔使食公仔麵喇！」他苦訴受封區影響未能上班，未知公司會否扣薪。

離開封鎖區市民中有不少南亞裔人士。有巴基斯坦籍居民稱兩次檢測均呈陰性。市民林先生則批評政府安排混亂，認為由工作人員上門逐戶檢測，勝過安排市民落樓採樣，「其實一樣有人匿埋，你根本都唔知」。

劏房戶曾先生知道可離開住所後急不及待落樓「搵食」，直言：「餓咗成日幾，食嗰啲嘢（政府提供杯麵罐頭等物資包）邊食得到㗎啫！」又指政府封區事出突然，自己事前無準備或儲糧，無奈生活受影響：「食飯緊要嘛我哋！」

唐樓垃圾兩日無人收

封區期間，區外人不得進入，有參與封區工作的公務員向本報反映，過去兩日各唐樓清潔人員未能收集垃圾及清潔，政府亦未安排食環署職員到唐樓梯間收集垃圾，導致垃圾堆積及污水流出，擔心影響整體防疫效果。前日有工作人員脫下保護衣隨手棄置，當局昨才安排清潔人員在污衣卸下區駐守，及於每個帳篷內放置大型綠色垃圾桶，供工作人員棄置保護衣。食環署指在受限區域解封後，在範圍內的街道等進行深層消毒。