天主教聖瑪加利大堂神父關傑棠1月18日發信予教友，信件於1月22日上載到該堂的Facebook，引起網民強烈反應。關傑棠在信中指維修堂區中心的籌款進度尚餘200萬元，相信成功在望，並感謝教友支持。但他同時提到，捐款教友多數屬於較成熟的年齡層，青年人只佔少數，「我想強調，支持堂區人人有責；不是祖父母、爸媽或兄姊捐了錢後，後輩便可以坐享其成」。關傑棠又說，不是要年輕人的捐款數跟長輩看齊，「倒是那份強化關心信仰大家庭歸屬感的心意更顯重要」，「這刻，與各位，特別是在學、在職、未婚的年青人共勉」。

宗教建制未為港人發聲

看過信件的人，立即會想到林鄭回應記者提問時指年輕示威者no stake in the society，今次變咗唔捐錢就係no stake in the church。其實重修堂區中心有幾大件事呀？關神父，搞到要出公開信去指摘年輕人「坐享其成」。莫非神父以為自己在賣贖罪券乎？有位天主教徒，叫黎智英，被政權迫害，此刻正關押在赤柱監獄，另有十位香港人被關押在大陸監獄。發信前兩日，甘浩望神父寒風下清晨到荔枝角收押所外進行絕食，聲援被還柙黎智英、胡志偉、譚得志、黃之鋒、周庭和林朗彥六人，祝願他們早日自由和平安，能盡快和親人一家團聚。關神父當然知道，但在他心中，修堂區才是大事，逼教堂年輕人交數，甚至用上道德施壓，而香港正值危急存亡之秋，多麼令人心寒的宗教人士！

民情洶湧下，關傑棠在FB直播解釋事件，他未有為事件致歉，只表示原意是為了鼓勵年輕人多參與教會生活，如事件令大家有不明白之處，「歡迎疫情過後多啲返嚟堂區，坐低傾下偈，彼此溝通。」他並認為事件對他來講或是一個契機，「讓我向年輕人可以多啲溝通，學多啲新嘢」，又指彼此之間相信有「好大的進步空間」。他避開了「坐享其成」的爭議，用和稀泥方法蒙混過關，更顯此人之不堪。

這兩年香港人陷入前所未有之苦況，政權作大規模政治清算，公務員、教師、醫護人人自危；世界各國正被武漢肺炎折磨，死亡人數超200萬，香港封區戒嚴，人人已一整年沒法有正常社交生活，甚至沒有正常生活；過萬人被捕，幾百人控暴動罪，穿黑色衫褲就成為定罪理由。敢問香港的宗教領袖，你們個個被信眾視之為道德楷模，究竟為水深火熱的香港人做過甚麼？宗教團體坐擁龐大資產，也是香港眾多名校的辦學團體，興辦多項社會及醫療服務，是政府以外最大的社會部門，絕對有能力去阻止香港各方面的倒行逆施。你們表面上have stake in the society，而且好大份，但心態上卻一派事不關己。過去借助信眾捐助、公帑資助、優惠政策，已經成為香港社會的主要利益關係人，豈止宗教組織咁簡單，最後卻尸位素餐，出賣香港人。

大家過去兩年認清了世界NGO的偽善，也希望認清這些宗教建制，他們是耶穌時代的「希律黨人」，根本連「法利賽人」也談不上，至少法利賽人還是猶太地區的本土派，但希律黨則支持羅馬帝國，推動希羅文化滲透改造猶太文化，並且充當羅馬稅吏。

劉細良

時事評論員