天主教聖瑪加利大堂神父關傑棠1月18日發信予教友,信件於1月22日上載到該堂的Facebook,引起網民強烈反應。關傑棠在信中指維修堂區中心的籌款進度尚餘200萬元,相信成功在望,並感謝教友支持。但他同時提到,捐款教友多數屬於較成熟的年齡層,青年人只佔少數,「我想強調,支持堂區人人有責;不是祖父母、爸媽或兄姊捐了錢後,後輩便可以坐享其成」。關傑棠又說,不是要年輕人的捐款數跟長輩看齊,「倒是那份強化關心信仰大家庭歸屬感的心意更顯重要」,「這刻,與各位,特別是在學、在職、未婚的年青人共勉」。

宗教建制未為港人發聲

看過信件的人,立即會想到林鄭回應記者提問時指年輕示威者no stake in the society,今次變咗唔捐錢就係no stake in the church。其實重修堂區中心有幾大件事呀?關神父,搞到要出公開信去指摘年輕人「坐享其成」。莫非神父以為自己在賣贖罪券乎?有位天主教徒,叫黎智英,被政權迫害,此刻正關押在赤柱監獄,另有十位香港人被關押在大陸監獄。發信前兩日,甘浩望神父寒風下清晨到荔枝角收押所外進行絕食,聲援被還柙黎智英、胡志偉、譚得志、黃之鋒、周庭和林朗彥六人,祝願他們早日自由和平安,能盡快和親人一家團聚。關神父當然知道,但在他心中,修堂區才是大事,逼教堂年輕人交數,甚至用上道德施壓,而香港正值危急存亡之秋,多麼令人心寒的宗教人士!

民情洶湧下,關傑棠在FB直播解釋事件,他未有為事件致歉,只表示原意是為了鼓勵年輕人多參與教會生活,如事件令大家有不明白之處,「歡迎疫情過後多啲返嚟堂區,坐低傾下偈,彼此溝通。」他並認為事件對他來講或是一個契機,「讓我向年輕人可以多啲溝通,學多啲新嘢」,又指彼此之間相信有「好大的進步空間」。他避開了「坐享其成」的爭議,用和稀泥方法蒙混過關,更顯此人之不堪。

這兩年香港人陷入前所未有之苦況,政權作大規模政治清算,公務員、教師、醫護人人自危;世界各國正被武漢肺炎折磨,死亡人數超200萬,香港封區戒嚴,人人已一整年沒法有正常社交生活,甚至沒有正常生活;過萬人被捕,幾百人控暴動罪,穿黑色衫褲就成為定罪理由。敢問香港的宗教領袖,你們個個被信眾視之為道德楷模,究竟為水深火熱的香港人做過甚麼?宗教團體坐擁龐大資產,也是香港眾多名校的辦學團體,興辦多項社會及醫療服務,是政府以外最大的社會部門,絕對有能力去阻止香港各方面的倒行逆施。你們表面上have stake in the society,而且好大份,但心態上卻一派事不關己。過去借助信眾捐助、公帑資助、優惠政策,已經成為香港社會的主要利益關係人,豈止宗教組織咁簡單,最後卻尸位素餐,出賣香港人。

大家過去兩年認清了世界NGO的偽善,也希望認清這些宗教建制,他們是耶穌時代的「希律黨人」,根本連「法利賽人」也談不上,至少法利賽人還是猶太地區的本土派,但希律黨則支持羅馬帝國,推動希羅文化滲透改造猶太文化,並且充當羅馬稅吏。

劉細良

時事評論員