【本報訊】公務員事務局早前向18萬公務員發通告，要求他們必須於四星期內簽妥及交回宣誓聲明。公務員工會聯合會總幹事梁籌庭指，不少公務員擔心不簽署聲明，政府會否將辭職當革職或強迫退休處理，因離職後福利會有分別，又指即使公務員以「個人身份」批評政策，但甚麼屬「個人身份」由政府判斷，最終仍會有可能被追究。

梁籌庭昨於港台節目《城市論壇》指，自公務員事務局發出簽署宣誓聲明通告後，該會收到特別多查詢，包括有任職政府長工公務員擔心若不簽聲明，會否影響辭職安排，特別是政府會將辭職視為革職抑或強迫退休，因兩者離職後福利安排不相同。

除關心拒簽後果，梁指公務員亦擔心日後會遭政府以言入罪，甚至擔心會否變相犯刑事罪而要坐監，認為政府應更清楚交代違誓指引，強調對年輕人而言，現時加入政府的福利及吸引力不大，中層公務員在私人巿場也不乏人聘請，「如果（政府）再有咁多掣肘，其實係影響佢哋加入政府行列。」

范國威斥剝奪公民權利

立法會前公務員及資助機構員工事務委員會主席范國威認為，中央和港府應明白，不能靠要求公務員宣誓就做到有效管治，「因為呢個係一個高壓管治手法，唔係有效管治，係以國家安全之名，去做一個思想審查同言論自由嘅金剛箍，係剝奪公務員本身嘅公民權利。」

不過，同場新民黨執委、郵政署前署長譚榮邦形容，引入宣誓安排「只係基本職場嘅基本職業道德」，又稱公務員日後可用非公務員身份表達意見，如以家長身份公開批評政府教育政策，但梁籌庭反駁，公務員是否以「個人身份」批評政策，全由政府定斷，認為公務員即使只是以父母身份批評政府教育政策，最終都是「走唔甩」，「將來公務員言論大家要好小心、好謹慎」。