兩少年被控前年10月破壞觀塘港鐵站升降機和管有武器等罪，案件今日續審。繼案發時15歲的被告早前投訴遭警方動武逼供，同案19歲被告學生今作供時亦指稱遭受警暴，包括被捕時遭警員壓臉磨警車鐵網、用疑似電油淋下體、插贓嫁禍、揮拳打顎及放物件於手指上壓指模。

兩被告為現已16歲的少年及現時19歲的男學生高朗，他們被控於前年10月7日在觀塘港鐵站A1出口2號升降機外非法集結。高另被控管有攻擊性武器、管有物品意圖摧毀財產及拒捕三罪，涉於同日在觀塘瑞寧街管有彈射器、鋼珠、一把可換刀頭金屬棒、一把鋸、一把斧頭、一把鐵鏟、兩瓶噴漆、一把鎚子、兩個打火機及一把可折疊刀，以及抗拒警員18267。

高早前供稱到觀塘用膳時突遭防暴警拘捕。他今繼續作供，稱被撲落地後遭鎖起雙手，再被人扯著手銬拉起整個人推向警車，邊行邊被人將頭壓向警車鐵網磨面直至上車，其間警員叫他：「唔X好典呀！」

他續指，上警車後被推至趴在座椅上，感到背包「被人攪左好耐」，對方則說：「X！你個袋黐住個身㗎！」高指其間感到有液體淋落臀部，令下體全濕，還聞到濃烈電油味。警員再説：「哦！咁X多野嘅！」被告回應：「X！你塞畀我嘅！」此時車上有人説：「X！傻仔嚟嘅，架車有cam㗎。」高指事後感到「個袋重左」。

到了警署下車時，高指大批警員兩邊排成人牆，不斷向他恥笑及講粗口，一名便衣男子走近向他説「X你老母死曱甴」，同時向他下顎揮拳。他又指於警署被反鎖期間，有人將他的手指按壓於物件上。

控方盤問高時指，被告看見警員便逃走，只因有份參與示威活動，並且從來沒有警員向其使用武力，其面部傷勢是跌在地上時弄傷，而且沒有警員將任何物品放於其背包內。高全部不同意，解釋：「走係因為警察亂打人，所以走。」案件下午續審。

【案件編號：KTCC412/20】

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