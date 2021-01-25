警方去年元旦腰斬民陣遊行後，有17歲男學生向水炮車尾掟磚，遭警員制服後復被搜出藏有易燃劑等物品，男生認罪後被判接受18個月感化。律政司不滿判刑阻嚇力不足，今向裁判官覆核判刑，申請改判男生入勞教中心，形容勞教是「直接快捷的一課」。惟主任裁判官錢禮質疑判刑至今已近半年，兩份進度報告結果均正面，顯示男生已改過自新。案件押後至2月2日裁決。

控方今陳詞指，法庭應改判拘押式刑罰，以反映案情嚴重性，但強調並非要求即時監禁，建議法庭改判陳姓被告入勞教中心，以平衡阻嚇、懲罰及更生要素。控方強調，被告年紀尚輕，勞教所最長刑期為6個月，就刑期而言不算嚴苛，又形容勞教是「直接快捷的一課」。

控方補充指，被告向警車掟磚是不尊重執法人員的行徑，認為即使被告已經賠償，被告仍應為侮辱「法律與秩序的標誌」負上責任。

惟主任裁判官錢禮質疑改判是否合適，指出判刑至今已接近半年，其間兩份進度報告均顯示現年18歲的被告有深刻悔意，經已改過自新。控方回應指，警方從被告身上搜出易燃劑及打火機，而香港人多密集，即使被告實際沒有使用，藏有涉案物品仍有重大的潛在危險，重申判處感化的阻嚇性不足。

辯方陳詞反駁指，被告從來沒有承認涉案物品是用於製作汽油彈，認為控方不應作出最極端的推論，並舉例指如藏刀亦不代表工具是用於殺人。辯方直指改判對被告不公，強調被告學習進度良好，若然改判，將對他的學業造成重大影響。裁判官押後案件至2月2日由感化就覆核結果作出裁決。

案情指，警員當日看見被告從人群衝出，並走到水炮車後向車尾扔磚頭。警員從後將被告制服在地，並在被告背囊中搜出含有高度易燃液體的膠樽及打火機等物件。被告扔磚導致水炮車有8厘米凹痕，他早前已賠償9,900元維修費。

【案件編號：ESCC30/20】

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