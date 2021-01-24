【暴政幫兇】

【本報訊】滙豐去年12月初按香港警方要求，突然凍結民主派前立法會議員許智峯及其家人的戶口，在英國遭國會議員抨擊，英國國會轄下的外交事務委員會明日舉行正式會議，討論滙豐凍結許及其他港人、教會、組織的銀行戶口事宜，滙豐控股行政總裁祈耀年（Noel Quinn）以及滙豐首席法規部主管Colin Bell將出席會議作供，並接受議員質詢。許智峯形容事件反映「與暴政為伍者須付沉重代價。」

祈耀年早前曾電郵許智峯，承認在收到警方通知下有法律責任採取行動，在凍結許戶口一事上無選擇，又提到早前一名滙豐職員對許說，銀行因「商業決定」而取消許信用卡戶口說法錯誤，並向許致歉，但許智峯表明不接受。

委員會主席轟滙豐圖卸責

而許智峯昨於facebook轉貼外交事務委員會委員開會報道，指委員早前已與他聯絡，他亦已就個人及家人戶口被凍結的個案，向委員會提供詳細資料，以便議員質詢時掌握具體細節：「我強調，任何銀行、商界或機構若助紂為虐，協助港共政權打壓香港人的自由，必然要於國際上付出沉重代價，而我亦必盡一切力量讓這些機構面對惡果。」

現於英國流亡的前立法會議員羅冠聰亦提及上述委員會的傳召安排，指「這會是滙豐去年6月力撐《國安法》後，首次被要求被傳召，就滙豐在《國安法》實施後的一連串行為解畫。」

羅指，許智峯去年12月發現自己及家人滙豐戶口被凍結後，滙豐一度誣衊許歪曲事實，又辯稱凍結戶口是商業決定，一個多月後祈耀年才去信許智峯，承認收到警方通知採取行動，直指滙豐的口供前後不一，並企圖反咬受害人，令人質疑在國安法下，滙豐能否續保障對客戶的私隱、敏感資訊及財產安全。

他引述外交事務委員會主席Tom Tugendhat批評，滙豐一連串的解釋，只是意圖卸責，由於中共近期加強封殺民主派人士銀行戶口，相信有關質詢會影響英國政壇日後會否有進一步行動，包括制裁類似打壓人權的公司。