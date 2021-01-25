伊利沙伯醫院爆疫，醫管局行政經理（質素及標準）劉家獻在今日疫情記者會指，3名護士初步確診，其中2名護士現時分別於內科病房、隔離病房工作，而另一名護士則曾於12月7日至1月17日於隔離病房工作，1月18日則調回內科病房工作。10名醫護包括1名醫管局文職人員因曾3染疫醫護用膳，須接受檢疫。

其中一染疫醫護由內科調往隔離病房工作

當局初步調查發現，一直於內科病房工作的染疫護士所居的大廈有確診個案，劉家獻指她平時並沒有接觸確診病人，相信社區感染的機會較大。劉續指，該名護士於24日回院工作一個小時後，其後到急症室求醫及取樽做測試。有2名同事因曾與她共膳，所以被列為密切接觸者。

至於一直於隔離病房工作的護士，她於1月23日早上完成通宵輪班後下班，下班後感到不舒服及發燒，24日求醫後證實染疫。劉指，她平時雖然需要接觸患者，但均有穿上合適的個人裝備，4名醫護及一名醫管局文職人員因曾與她一起吃飯要接受檢疫。

而現時於內科病房上班、曾於隔離病房工作的護士，22日下班後開始感到不適、咳嗽及有痰，於24日初步確診。劉家獻指，有3名同事因曾與她用膳要接受檢疫。

劉家獻指，曾問過兩位曾於隔離病房工作染疫護士，其中一直在隔離病房工作的護士表示過去兩周並沒有進行高風險霧化醫療程序，至於曾於隔離病房工作6星期的染疫護士亦指，於本月18日調回內科病房工作之前，於隔離病房工作期間沒有進行高風險霧化醫護程序，兩人工作期間均穿着足夠防護裝備裝備接觸病人。

院方建議全院醫護接受檢測

劉家獻表示，由於有3名護士初步確診，加上有9位同事須檢疫，伊利沙伯其中2個內科病房須暫停接收新症。當局正安排承辦商為院內所有員工做檢測。

他指，由於3名護士差不多同一時間初步確診，所有曾與三人接觸的職員及病人均會接受檢測，院方為審慎起見，明日起為伊院工作的同事接受一次病毒檢測，呼籲醫護接受檢測。但他指暫時沒有資料顯示幾名同事一齊病發的相關資料。

醫管局呼籲市民暫停前往該院的急症室求醫，若市民有需要，可考慮到普通科門診及私家診所求診，希望市民諒解。

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