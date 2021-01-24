紀律部隊不一定守紀律。《蘋果》早前接獲投訴，指有懲教署人員在醫院病房內看守留醫犯人期間，無視「走犯」風險，公然在病房內瞌眼瞓；即使病房內醫護人員穿梭工作，該人員仍依然故我，照瞓可也。懲教署回覆查詢時，僅呼籲投訴人聯絡該署投訴調查組提供資料，以便跟進調查。

《蘋果》近日接獲市民投訴，指有懲教署人員去年9月初在北區醫院看守一名犯人期間，公然坐在病房中瞌眼瞓。根據《蘋果》取得兩條聲稱當日拍攝的短片，其中一段長達6分多鐘的片段中，該名人員蹺起雙手坐在病床旁睡覺，頭部不由自主多次擺動，其身上的保護袍只覆蓋制服的前面，後方衣物接觸到病房座椅；同一時間在病房內工作的醫護人員則沒有穿着保護袍。該人員在片段中段一度醒過來，整理口罩和檢查褲袋物品後，又再度蹺手睡覺。

另一段較短的片段中，該人員一度被在場醫護人員的說話嘈醒，未幾繼續睡覺，完全無視外界觀感。從附近病床標示的「NDH」字樣推測，片段拍攝地點相信為北區醫院病房。

據了解，該名瞌眼瞓的懲教署人員姓陳，原駐守羅湖懲教所；事發當日，大部份時間都有兩名懲教署人員看守犯人，惟傍晚僅剩下陳一人。

根據懲教署資料，每間懲教院所均設有醫院或醫療室，由衞生署駐懲教院所的醫生，以及具專業護理資格的懲教人員，為在囚人士提供醫護服務。至於需要專科診治、深切治療或進行外科手術的在囚人士，則會送往公立醫院治理，但一般會入住瑪麗醫院或伊利沙伯醫院的羈留病房。

懲教署回覆查詢時，未有證實曾否在相關日子安排人員到北區醫院當值，僅呼籲投訴人聯絡該署投訴調查組提供相關資料，以便跟進調查。

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