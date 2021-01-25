去年7.1警方在銅鑼灣驅散聚集市民，其間一名工程師涉用利器刺傷防暴警左臂，被控蓄意傷人罪，另有兩名學生因事件而被控拒捕及阻差辦公。控方今加控三人暴動罪，兩案將轉介區域法院審理，押後至3月1日在東區法院再訊，以待準備轉介文件。

工程師黃鈞華（24歲）被指去年7月1日在銅鑼灣皇仁書院外意圖使警員25116身體受嚴重傷害，而非法及惡意傷害該警員，又被指於同日在銅鑼灣高士威道一帶與羅姓男生、周霈霖及其他身份不明人士參與暴動。被告沒有申請保釋，繼續還柙候訊。

另一案被告為羅姓男生（17歲）及周霈霖（19歲），二人分別被指於去年7月1日在銅鑼灣皇仁書院外抗拒及阻撓警員25116，並在銅鑼灣高士威道一帶與黃鈞華及其他身份不明人士參與暴動。二人獲准繼續以原有條件保釋。

【案件編號：ESCC1363、1487/20】

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