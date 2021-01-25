除咗六七暴動期間周街放炸彈，工聯會成員仲有咩嘢為人熟悉？工聯會立法會議員郭偉強日前喺立法會嘅發言時，示範咗「造謠」可能係其中一樣，佢將英國《衞報》稱為「世界衞生組織嘅報章」。該會會長吳秋北日前「接力」，喺Facebook指控前日留守佐敦疫區，為巿民報道現場實況嘅港台記者「蓄意誤導」同「濫用權力」，更聲稱港台係「新聞界敗類」。

港台記者究竟喺FB報道咗乜令吳秋北「郭偉強」上身？原來就係港台記者指，政府發放嘅食物包入面，「有5包即食麵、一袋通心粉、4罐罐頭及一盒粟米粒，而賓館未有罐頭刀及煮食工具提供」，吳秋北就話罐頭係易揭式設計， 質疑記者歸咎政府有錯。

港台就事件發表聲明，不點名話對於針對該台新聞部嘅抹黑指控予以「嚴厲譴責」，強調港台新聞部日前喺佐敦受限區域嘅報道都係事實陳述。

港台指，當日除咗該台記者指出物資袋嘅問題，亦有受限區內嘅居民反映取得食物包後，因為家中無罐頭刀，開唔到罐頭食用，打算退還，其他傳媒亦有相關報道。睇到呢度，相信香港人對吳秋北嘅抹黑心中有數。

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