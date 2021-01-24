本地正經歷第四波疫情，《蘋果》整合所有確診個案，製作確診個案搜尋器，方便讀者了解個案資料；亦製作了互動數據圖表合輯，分析香港、中國，以至全球疫情至今的形勢。

武漢肺炎襲港一周年，確診破萬宗。昨日（24日）新增76宗確診，較前日的81宗稍為回落；另初步確診約60宗。新確診中，4宗輸入都是印傭，其餘72宗屬本地感染，當中27宗無源頭。油尖旺再多23宗確診，其中11宗來自佐敦指定檢測區域；深水埗再多6宗確診，其中4宗來自指定檢測區域。

佐敦封鎖區檢測7,000人後，暫時確診13宗，歸入今日確診數字。疑因煙囪效應致垂直播毒、其中一個座向的全棟單位要撤離的佐敦金威廣場，27個環境樣本有8個驗出武肺，包括確診單位的抽氣扇、洗手盤和地台去水位和門框。

再多3廈要強制檢測，其中2棟均有2戶不相關確診，要全棟檢測，分別為太古城寧安閣和觀塘安達邨智達樓；各有1人染疫，來自不同層數和座向。餘下1棟來自深水埗指定檢測區域，即一有確診就全棟檢測，就是深水埗南昌街84號。1月11日至24日曾到訪這3廈逾2小時者，須於1月27日或之前檢測；若在1月22至24日已檢測，可獲豁免。

早前爆發垂直播毒、其中一個座向的全棟單位要撤離的葵涌石蔭邨仁石樓，要做第二次強制檢測。1月1日至14日曾到訪仁石樓逾2小時者，須於1月27日或之前檢測。

灣仔光明街增流動採樣站

政府在灣仔光明街兒童遊樂場增設流動採樣站，亦會延長位於楓樹街遊樂場、官涌體育館的流動採樣站，以及在廣東道介乎佐敦道及西貢街一段（又稱玉器街）的流動採樣車的服務至1月26日（星期二）。位於黃竹坑體育館、黃大仙廣場、荃灣沙咀道及東涌北公園的流動採樣站，則會服務至1月29日。

運輸署再推的士小巴司機及渡輪船員自願檢測

運輸署公佈，下周一（25日）起會為的士、公共小巴司機及本地渡輪營辦商僱員提供新一輪自願檢測服務。運輸署將於1月25日至2月7日繼續為的士及公共小巴司機安排新一輪免費自願檢測，為期兩星期。並會設5個專屬檢測中心，當中除港珠澳大橋香港口岸的檢測中心外，港九及新界4個檢測中心開放時間為星期一至五上午10時至晚上8時；星期六及日上午10時至下午4時。至於港珠澳大橋香港口岸的檢測中心僅於1月28及29日開放，時間為上午10時至晚上8時。

司機可在運輸署專設的網上預約系統登記預約。至於渡輪營辦商僱員，運輸署指渡輪營辦商已通知其員工於1月25日至28日於指定時間帶備由渡輪營辦商發出的有效職員證或信函，前往指定地點進行檢測。

●港島林士街停車場：上環林士街2號8樓

●黃大仙公共運輸總站停車場：黃大仙道（黃大仙道及沙田坳道交界）

●葵芳停車場：葵涌葵義路19號7樓

●元朗德業街近石油氣加氣站的路旁停車處：元朗德業街

●港珠澳大橋香港口岸公共運輸交匯處：東涌順匯路港珠澳大橋香港口岸地下公共運輸交匯處（近大嶼山的士站） ；僅1月28及29日開放

速遞員1.19至1.31可免費檢測1次

食物及衞生局公佈，由本月19日至31日為全港所有速遞員（包括外賣食品速遞員）透過網上預約提供一次免費檢測，並於即日起接受預約。

食衞局指近日社會關注上門速遞服務可能會傳播病毒，為減低社區傳播風險，繼外籍家庭傭工及建造業工地人員後，再透過社區檢測中心，為速遞員免費檢測。免費檢測由19日開始，直至31日，其間每名速遞員只可接受一次免費檢測。結果呈陰性的會收到電話短訊通知，初步陽性結果會交由衞生署覆檢確認結果，確診個案由衞生署衞生防護中心跟進。

第二輪指定檢疫酒店多4間

另外，政府公佈第二輪指定檢疫酒店名單，當中新增4間酒店，分別為觀塘區的愛得甫酒店、南區的奧華時尚精品酒店.南岸、荃灣區的香港遠東絲麗酒店，及油尖旺區的香港海景絲麗酒店。名單有效期由2月20日起至4月20日，為期2個月。酒店除了供抵港人士強制檢疫外，部份緊密接觸者都會選擇酒店作檢疫。

深圳灣口岸出境 或被分流到汕尾隔離

現時經香港到深圳，需持24小時內有效核酸檢測陰性結果證明，過境後須到指定地點自費集中隔離14天，廣東省政府表示，因應農曆新年入境人流可能增加，經深圳灣口岸入境的人士，將可能被分流到東莞、惠州、汕尾或中山集中隔離，而經廣州白雲機場入境的部份人士，則會分流到佛山、清遠、江門或肇慶，而為控制入境人流，由1月5日起，從香港經深圳灣口岸入境的人士要預約通關，每日2,000個名額。

本港疫情

●確診（截至1月24日16:40）

10,085宗（40日大至100歲）、8隻狗、8隻貓

●疑似／初步確診

1宗疑似確診

●死亡個案

169宗（38歲至98歲）及1隻寵物狗

●出院個案

35人出院（第6478、8972、9023、9067、9089、9090、9113、9126、9229、9246、9257、9308、9343、9347、9350、9369、9370、9379、9382、9384、9408、9415、9419、9436、9497、9600、9716、9776、9797、9804、9833、9873、9889、9897、9956號個案）；

共9,034人出院（包括確診及疑似患者）

●住院個案

775名確診者仍留醫；

35人危殆（第1989、3496、5409、5511、5735、5754、6125、6444、6547、6607、6754、6794、6913、7021、7123、7259、7323、8018、8078、8126、8195、8221、8323、8384、8452、8818、8900、9049、9062、9135、9267、9438、9730、9884、9907號個案）；

35人嚴重（第5990、6232、6386、6543、6824、6850、7076、7305、7468、7653、7964、8443、8819、8820、8832、9030、9040、9045、9055、9066、9166、9185、9240、9247、9284、9404、9502、9542、9662、9694、9766、9852、9905、9959、10001號個案）；

705人情況穩定。

確診個案過去14天有病徵時到訪的大廈名單（按此查看）

港患者曾駕駛／乘搭公共交通

●綠色專線小巴81K ／ 12月17日 ／ 第8248號個案

●城巴307A、5X ／ 12月17至18日 ／ 第8214號個案

●的士DE7696（夜間） ／ 12月18至20日 ／ 第8292號個案

●的士DE7696（日間） ／ 12月19至20日 ／ 第8432號個案

●的士PK8728（夜間） ／ 12月24至25日 ／ 第8669號個案

●的士LL4250 ／ 12月20至28日 ／ 第8770號個案

●的士TH8378 ／ 12月29日 ／ 第8854號個案

●的士RB9813（夜間） ／ 11月29日至12月31日 ／ 第8900號個案

●九巴234A ／ 1月1日 ／ 第9054號個案

●九巴32H ／ 1月3日 ／ 第9054號個案

●港九小輪中環 - 坪洲 ／ 1月7至8日 ／ 第9277、9342號個案

●港九小輪中環 - 榕樹灣 ／ 1月5至9日 ／ 第9267、9276、9277號個案

●的士KT1281（日間） ／ 1月10日 ／ 第9396號個案

●的士UD5137 ／ 1月9至10日、12至13日 ／ 第9438號個案

●的士WB1696 ／ 1月15日 ／ 第9481號個案

●九巴61M ／ 1月13日 ／ 第9567號個案

●的士VE8670 ／ 1月4至8日、11至15日 ／ 第9583號個案

●的士EL2028 ／ 1月17日 ／ 第9814號個案

兩岸疫情 （截至1月24日09:35）

兩岸最新疫情：大陸國家衞健委公佈，周六（23日）新增80宗確診個案，其中本土確診佔65宗，分別是黑龍江29宗、河北19宗、吉林12宗、上海3宗、北京2宗。其餘15宗為境外輸入個案，分別是廣東5宗、上海3宗、山西2宗、天津1宗、遼寧1宗、江蘇1宗、陝西1宗、甘肅1宗。大陸累計確診88,991宗，4,635人死亡。台灣累計確診884宗，死亡7宗。

外國疫情（截至1月23日07:30）

根據美國約翰斯霍普金斯大學（JHU）統計，全球感染武漢肺炎的人數已經超過9,868萬，全球死亡人數超過211萬。疫情最嚴重的美國，累計確診超過2,496萬宗，是目前唯一確診數突破2,000萬的國家，死亡人數超過41萬。印度確診人數超過1,063萬，死亡人數超過15.3萬，是目前疫情最嚴重的亞洲國家。巴西確診人數突破881萬，死亡人數超過21.6萬。俄羅斯、英國、法國確診均超過300萬宗，確診逾200萬宗的國家則有西班牙、意大利、土耳其、德國。哥倫比亞、阿根廷、墨西哥、波蘭、南非、伊朗、烏克蘭、秘魯等8國確診宗數均超越100萬大關。

●英國《每日郵報》周六報道，首相約翰遜周一將宣佈，強制要求來自高危地區的旅客，須在酒店隔離10天。

另外，《每日電訊報》則報道，英國政府已經悄悄延長「封城」法例，令地方政府有權在7月17日前關閉酒店食肆、商舖及公共場所。約翰遜周五表示，目前感染率高企，疫苗計劃證明有效之前，不會考慮將限制措施鬆綁，

●英國死亡人數逼近10萬，當局加緊為公眾接種疫苗，過去一天約47.8萬人接種第一劑武漢肺炎疫苗，創單日新高，累計586萬人接種了首劑疫苗。

●葡葡牙過去24小時新增破紀錄的274人死於武漢肺炎，令累計死亡人數周六突破1萬；單日新增確診人數亦為破紀錄的15,333人，累計確診人數增至624,469人。

●十大確診宗數最多國家，括弧內為死亡人數：

美國 24,962,813 (417,337)

印度 10,639,684 (153,184)

巴⻄ 8,816,254 (216,475)

俄羅斯 3,658,447 (67,919)

英國 3,627,730 (97,517)

法國 3,093,619 (73,018)

⻄班牙 2,603,472 (55,441)

意⼤利 2,455,185 (85,162)

⼟⽿其 2,424,328 (24,933)

德國 2,137,638 (51,873)

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