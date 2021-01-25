前年7月14日有團體在沙田發起遊行，演變成警民衝突，警方進入新城市廣場掃蕩，有電腦技術員被指用雨傘打督察雙手。涉案技術員今就襲警罪受審，庭上播出案發影片，督察同意影片拍不到他所供稱的事發經過，但強調是「剛剛之前一秒（發生）」。辯方指被告當時遭胡椒噴霧波及，「揈」雨傘阻擋噴霧，根本沒襲擊督察，因此督察沒有驗傷，亦沒有為傷勢拍照作紀錄。

被告文澧鍵（26歲）被控於前年7月14日在沙田新城市廣場一期469號舖外襲擊督察47098霍建文。案件原定去年8月開審，開審當日早上控方稱收到辯方提供涉案影片，但關鍵動作「窒咗」及「跳咗」，故裁判官將案件押後。

案件今由裁判官香淑嫻審理。時任機動部隊訓練小隊第四隊的督察霍建文供稱，當晚他與十多名同袍進入新城市廣場掃蕩，廣場內有超過一百人聚集在圍欄旁，向他們擲水樽、雨傘及鐵架等雜物，幾乎擊中他們。同袍沿扶手電梯向上，他看見有物件擲向同袍，故立即衝前嘗試阻止。

霍續稱，他聽到督察葉浩明（音）大叫「唔好掟嘢」，只見身穿紅色T恤、戴面罩、拿著黃色雨傘的被告聽到警告後想轉身走，他立即衝向被告。被告見狀，用雨傘打他的左手手背及右手手掌。他形容襲擊力度大，感到痛楚。

霍及後捉著被告的雨傘，以免被告再用雨傘施襲。他與被告拉扯期間失去平衡跌倒地上，惟被告仍拿著雨傘，同袍最終制服被告。他雖感到痛楚，但傷勢未至於需要送院，故沒有驗傷。警方其後在被告身上找到噴漆、頭盔、護目鏡等物。

被告一手護頭一手拿傘 影片未見襲擊

辯方早前得到事發時的影片，片長約三分鐘。控方不反對呈堂，在庭上播出影片。霍首次看片後指事發經過太快，影片拍不到事發經過。控方再播放涉事數秒的片段，霍同意影片拍不到他所供稱的襲擊經過，「啱啱個鏡頭影唔到」、「啱啱嗰個moment影唔到」。

辯方盤問時再播出同一段影片，繼而向霍指出當時有警員施用胡椒噴霧。被告一手護頭，另一手拿著雨傘阻擋胡椒噴霧，但因看不到東西，彎身後退，並撞到一名拿著相機的男子。

霍同意當時有同袍施放胡椒噴霧，他亦戴上護目鏡，並同意被告當時一手護頭，雙腳彎曲，但指被告揮動雨傘，「我唔知佢揈乜」。霍同意不能確定被告有否擲物，又指事發於影片開拍之前，「剛剛之前一秒」。

辯方質疑被告沒有襲擊霍，霍亦沒有受傷，故沒有驗傷，亦沒有為傷勢拍照或作出紀錄。霍不同意，強調傷勢未至於需要驗傷的地步，且當時環境不容許拍照或記錄；及至環境容許，他將心思放在繼續控制秩序之上。

督察自言英國讀書 中文「麻麻」

事發時將被告按在地上的督察葉浩明今午作供，解釋因在英國讀書，讀及寫中文均「麻麻」，未能讀出被告中文全名，只記得被告叫「文乜嘢澧」。葉表示，被告被制服後稱雙眼灼痛，他遂拿出清水由同袍為被告清洗雙眼。

警員9272翟浩權（音）事後以襲警罪名拘捕被告，在被告褲袋內找到黑噴漆，另在被告背囊內找到生理鹽水、電筒及黑色雨傘等物。翟接受辯方盤問時同意，遇襲督察向他講述事發經過，督察又稱沒有傷勢，故沒有驗傷。

辯方問翟，他有沒有叫報稱受傷的督察就襲警事件做紀錄，翟稱相信督察會自行記錄，惟翟同意本案最終沒有受傷照片或醫療報告。裁判官香淑嫻裁定案件表證成立，被告不作供，亦不傳召辯方證人。案件明早結案陳詞。

【案件編號：STCC1011/20】

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