兩名14歲少年去年涉「裝修」被指為藍店的優品360分店，推倒貨架貨品及收銀機，被控刑事毀壞罪。其中一人早前認罪，另一人受審，裁判官今裁決指，憑被告身型及波鞋樣式，認定他便是閉路電視拍到破壞店舖的人，並指其自辯供稱約了朋友打籃球的說法不可信，裁定罪成，還柙至下周五（24日）判刑。裁判官向少年直言，做生意需要很多努力，少年所為卻只是搞破壞，「破壞係冇成本，隻手一掃，破壞完畢」，並謂針對個別店舖的破壞屬於莫須有，亦引起居民不便。

被告被控去年2月24日下午在天水圍天耀商場內的優品360犯案。他其後在區內被截查，警員未待他的家人到場便查問及警誡，聲稱以免被告有時間「作故仔」。辯方在審訊時，爭議指被告對警方作出的招認屬非自願作出，惟法庭最終接納招認口供呈堂。

警查問與案無關事情 官指不合理

裁判官水佳麗今在屯門法院裁決，先交代接納招認的理由，直指警員23353陳加林在被告父母不在場下，查問與本案無關、在另外兩天發生的事情，屬不合理，亦不見得查問有逼切性；但警員查問被告當天去過何處及曾與甚麼人一起，則屬公平合理，亦符合當局相關規定。

至於被告有否破壞店舖，裁判官指閉路電視拍攝到其中一名破壞的兇徒，穿了有白色山坡圖案的黑色波鞋，與被告被捕時所穿波鞋相似。而被告的身型、外套、手袖、背囊的樣式亦與片中人相似，確認被告是片中破壞店舖的人。

對於被告出庭自辯稱當時約了朋友打籃球，裁判官指被告供述的行程並非直接前往相約地點，「走嚟走去」浪費車資，至於途中同行少年想吃東西，被告亦無通知正在等候的朋友，認為被告說法和證供混亂，不可靠亦不可信。

求情揭有自閉等困難 入特殊學校

辯方求情時引述家人求情信，指被告曾患自閉、腦癲癇和抑鬱症，思想單純及性格內向，原先在正常學校生活不開心，求診後獲專家轉介入讀特殊學校，認識了新朋友。社工求情信指被告孝順有禮，在要求被告幫忙派發防疫物資時，被告亦立刻答應。

辯方又指本案案發時間短，損壞程度並非同類案件最嚴重情況，加上被告無案底及成長經歷充滿挑戰，建議法庭索取社會服務令等多份報告。裁判官一度關注被告履行社會服務令會否太年幼，辯方指按照法例，15歲或以上人士已可判服務令。

裁判官水佳麗告誡被告，要明白不少人開業做生意是經過很多努力，並要花很多錢租用地方及聘用人手，「你呢啲，只係搞破壞，破壞係冇成本，隻手一掃，破壞完畢」。她指社會上有很多人感不滿，但她不清楚他們不滿甚麼、或基於甚麼動機去破壞，只認為針對個別店舖的破壞屬於莫須有，亦引起居民不便。

裁判官指，被告不認罪，受審後定罪，必須學懂教訓，將原先保釋的被告還押監房，先索取感化、社會服務令、勞教、更生中心報告，押後至2月5日判刑。另外，認罪被告已就損壞財物作出部份賠償，裁判官下令今天罪成的被告賠償餘下約527元。

【案件編號：TMCC700024/20】

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