香港桌球一哥「神奇小子」傅家俊早前與體育評述員「丹尼爾」陳恩能任職董事的公司簽訂獨家經理人合約，及後疑瞞住經理人公司私下收酬出席活動，並與桌球室商討入股投資及開設訓練班。經理人公司前年入稟控告傅家俊違約，傅其後還擊，入稟反指公司控制其facebook專頁。雙方早前於區域法院先開一戰。法庭今頒判詞，拒絕傅要求剔除經理人公司申索的申請，同時批准經理人公司可修改傳訊令狀，以終止合約的方向索償。

另外，由於經理人公司Passion Marketing Company Limited早於聆訊中途已同意交出facebook專頁控制權，故法官判傅家俊在這方面的申請勝訴。

判詞指，經理人公司在前年入稟的申索中，要求法庭宣告傅家俊須繼續履行合約至生效期於2020年2月尾完結為止，並頒令禁制傅家俊參與商討或投資任何利用傅的名義、外貌、聲線、桌球技術等作招徠的合約，同時下令傅家俊向原告賠償損失。

不過後來經理人公司以傅既已違約、故於前年9月已將合約終止為由，向法庭申請修改索償書。傅一方反對，並提出剔除申索。經理人公司遂再次修改索償書內容，包括不再禁制傅與其他人合作，惟傅一方仍然反對，認為經理人公司改變其申索方向。惟公司卻堅持有權如此做。

法庭認為，現階段無法斷言經理人公司就終止合約申索沒有勝訴機會，而且申請沒有對傅構成不公，更沒有逾時提出申請，故拒絕傅的剔除要求，批准經理人公司的申請。

【案件編號：DCCJ3388/19、DCCJ171/20】

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