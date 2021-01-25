去年民陣元旦大遊行，三名男生被指「裝修」滙豐銀行灣仔軒尼詩道分行，經審訊後其中兩人脫罪，餘下一人被裁定刑事毀壞及襲警罪成。裁判官張志偉今日判刑時指出，被告以油漆刑毀，雖無量刑準則，惟噴上「香港獨立」字眼分化社會，造成衝突危機，判囚5個月，至於襲警罪則判囚4星期，其中兩星期刑期分開執行，總共監禁5個月2星期。

案中三被告依次是時為17歲高姓男生、21歲學生黎柏璣及16歲梁姓男 生。高及梁早前經審訊後脫罪。

辯方求情指，黎姓被告因有「漏斗胸」胸壁畸型身體狀況，不適合進入勞教中心。背景報告指出，被告現時修讀金融相關學位課程，原本立志計劃考取金融分析師牌照，現時定罪令機會渺茫。

辯方又指，被告成長雖荊棘滿途，但其品格良好，亦是一位有目標的年輕人。被告與兄長及母親三人互相扶持，母親過往曾有自殺行為，平時被告需照顧患病母親。被告承認行為愚蠢，與其品格不符，已吸取教訓，並反思行為帶來的影響，希望法庭輕判，讓其盡快投入社會。

張官判刑時指，報告內容正面，當中已看到被告為自己的行為作出反省，惟被告過去的良好品格及背景，不可作為減刑因素，案中亦看不到有特殊情況。

法庭對於油漆刑毀並無量刑準則，惟張官引述本地大耳窿淋油及英國地鐵車廂噴漆等多宗案例，指出均判以十數個月的監禁。張官續指，法庭判刑時必須考慮四項因素，包括噴寫內容、案發時的環境、內容所引發的潛在風險，以及對物件的破壞程度。

被告在案中單獨行事，噴上「香港獨立」字眼，張官直指可見被告行為自私，不顧整體公共環境，物主需花錢清洗修補，且被告的行為具有分化香港社會、令持不同意見一事演變成衝突的危機，法庭必須判處阻嚇刑罰以告誡後來者。張官又稱，法庭並非針對表達自由，惟各人不可肆意破壞公物。

張官又指被告觸犯襲警罪的案情嚴重，激烈行為令警員身體受傷，法庭有責任保護執勤警務人員。張官指兩罪犯案時段緊密相連，惟強調控罪嚴重，因此當中兩星期分開執行。兩項控罪共判囚5個月2星期。

【案件編號：ESCC1847/20】

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