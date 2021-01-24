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【本報訊】科大男生周梓樂2019年11月4日凌晨於將軍澳警民衝突期間，在尚德邨停車場墮樓昏迷，留醫五天後不治，終年22歲。科大學生會去年5月為周同學舉行逝世半年悼念會，豈料遭校方秋後算賬，有學生會幹事被科大學生紀律委員會褫奪使用校園設施的權利半年、強制執行75小時校園服務令及留下紀律處分紀錄；其中學生會會長及內務副會長更被重罰，勒令休學一個學期。學生會對裁決表示極度遺憾。

校方教務處去年8月曾以電郵指控學生會數宗不當行為，包括舉辦周同學逝世半年悼念會、青蛙路補油及於學生會告示板張貼文宣。委員會曾要求學生會幹事書面解釋，並傳召幹事會成員到會上答辯。

青蛙路補油被罰

科大學生會昨在facebook貼文，對裁決表示極度遺憾，指學生會幹事事前曾以電郵方式申請及知會校方有關活動，惟校方以疫情及阻礙行人路為由拒絕。學生會強調已盡力採取有效防疫措施以舉辦悼念會，並選擇在人流稀疏之時分為青蛙路補油，惟校方仍以不同規條對幹事之行為逐項處分。學生會重申一直秉持以學生為先及就社會的不義發聲之信念，幹事乃履行其職責及兌現競選承諾，所以校方以此重判幹事絕不合理。

今次紀律處分中，初次被傳召上學生紀律委員會的幹事均被褫奪使用校園設施之權利半年、強制執行75小時校園服務令，以及留下紀律處分紀錄。而再次被傳召的會長及內務副會長除判以上述處分外，更被重罰，勒令休學一個學期。

學生會表示，面對校方打壓絕不妥協，認為過去一年多香港人面對極權亦未言放棄，學生會將延續不屈精神，繼續以科大學生利益為依歸。

前立法會議員葉建源指若當日悼念會並無發生混亂事件，學生會事先亦已通知校方及做好防疫工作，則校方勒令學生會長及內務副會長休學一個學期，懲罰過重，有打壓學生會之嫌。他指周梓樂死亡事件對科大學生造成極大迴響，學生會舉辦悼念會亦屬人之常情，認為校方不應予以嚴懲。

科大回覆時並無確認是否有學生因為舉辦悼念會而被處分，但指大學一直就學生舉辦活動及使用校園設施有既定指引，亦會按社會實際情況及政府規範，包括公共健康及安全等考慮，就校內活動制定適時政策。如有學生經校方多次勸喻及解釋仍不遵從規定，教務長可根據投訴個案的嚴重性，決定是否將個案轉交學生紀律委員會審理。