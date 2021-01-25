佐敦受限區域今凌晨解封後，清晨時份，油麻地街市和新填地街的商販陸續重返封鎖區，準備開檔。惟販賣新鮮蔬果的排檔小販們均怨聲載道，批評政府封區前夕，只通知他們需於晚上8時收檔。封區兩日過後，積存大量腐爛或變壞蔬果和鮮花。亦有食肆老闆抱怨被迫停業後，部份即製食品已變質，棄貨估計損失過千至上萬元。對於政府表明不會賠償，商販均表示無奈；亦有老闆激動指駡，政府口口聲叫老闆不要扣薪，卻拒絕支援商户，「唔係體諒呀，係睇住我哋死⋯⋯政府用嗰條條例就599 ，我哋做人就『戇99』」，又對區內生意復蘇不感樂觀。

位於上海街的快餐店「上海美食」老闆羅先生指，店內主要售賣即食包點、飯類、點心和炸物，一早已入貨和製作餡料。但封區兩日，不少食物已變質，「今年包啲餡都出哂水，包唔到畀人，整出來都唔得啦，點賣比人呀？」，更指棄貨「垃圾桶都裝唔哂」，損失慘重，可能要借錢出糧。他批評，政務司司長張建宗拒絕向商户賠償等於「睇住我哋死」，加上農曆新年將至，「佢就過新年，我哋就過身！上山嗰隻呀！」，斥政府態度強硬、無心紓困，「係傾都冇得傾」。

食肆東主：你話喺街行啲人多，定白衣人多？

今早解封過後，佐敦一帶市道仍淡靜，身穿全套保護衣的人員仍駐守區內住宅大廈外，檢查出入住客是否完成檢測。羅生對復市不感樂觀，「你話喺街行啲人多，定白衣人多？」，唯有自求多福。

於新填地街街市擺檔的商販亦怨聲載道。經營花檔的歐女士指，事先未知會封街市，食環署僅指示他們周五晚8時關檔，部份鮮花和盆栽存貨已全部變黃或凋謝，估計損失約3千元。她本身居於上海街，今早開工時手上仍然佩戴着白色手帶，「我真係唔敢除呀⋯⋯一陣又捉你去檢測」。

「龍運蔬菜」職員周先生今早亦忙於清貨，數十箱菜全部棄於街道，待食環人員清走。他指，周五賣剩不少蔬菜，連周六日的新貨亦出事，「啲菜又黃又爛，都唔食得啦」，加上近日回南天潮濕，多種菜類都變壞「唔㩒擺」：西洋菜、芥蘭、豆角等都無一倖免。他希望高薪厚職的官員多了解民間疾苦，而非反要求市民體諒。

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