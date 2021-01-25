去年12月初傳出沙田裁判法院當值律師辦事處曾張貼文宣及「香港人加油」標語，藍絲群組及建制派人士群起批鬥，民建聯立法會議員葛珮帆要求司法機構交代跟進及懲處機制，當值律師服務回覆表示，涉事同事已受嚴厲譴責，執行委員會經討論後認為該同事僅為敏感度不足，沒有政治意圖，並一致同意不採取進一步行動，但強調事發後已指示主管，每日巡查聯絡處兩次。

雖然司法機構早前去年12月初事發後已表明，當值律師服務並非由司法機構營運，但葛珮帆繼續就沙田裁判法院當值律師辦事處曾張貼文宣一事去信立法會司法及法律事務委員會，要求司法機構交代事件的跟進及懲處機制。當值律師服務回覆立法會表示，去年12月8日有傳媒查詢事件後，服務總辦公室及總幹事已作出緊急調查，涉事同事立即受嚴厲譴責，圖案及口號被即時除下，並引述該同事解釋指，張貼圖案僅視之為具創造力及美感的藝術品，無意鼓吹香港獨立或作任何政治宣傳。

當值律師服務於回信中又指，總幹事已向執行委員會匯報，委員會經討論後認為涉事同事並無政治企圖，僅為敏感度不足，鑑於總幹事已即時跟進，包括去信職員提醒履行公務時須保持政治中立，故一致通過毋須作進一步行動，總幹事亦已指示每個法院的當值服務律師聯絡處主管，每天巡查聯絡處兩次。

司法機構早前已就此事回覆葛珮帆，指「當值律師服務」非由司法機構營運，但已藉此提醒於法院大樓運作的機構在使用者在管理方面的責任，重申展示的物品應符合法例，且不應使公眾對其所提供服務的政治取向產生不必要的疑慮，以及不應有損司法機構莊嚴和獨立的形象。

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