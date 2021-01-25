政府最快在農曆新年後向立法會提交《宣誓及聲明條例》修訂，將區議員宣誓納入修訂範圍。86名建制派區議員聯署促當局盡快完成修例，更稱應修改《區議會條例》，列明區議員違誓後果；多名建制派區議員今午與民政事務局局長徐英偉密會約一小時後引述，徐英偉同意研究是否成立官方主導的「監察會」以在修例後監察區議員有否違誓，指當局亦會將現由區議會決定是否撥款舉行的地區活動如慶回歸、國慶等活動改為政府自行撥款，進一步削民主派主導下的的區議會。

敗選劉國勳指區會「已經失效」 促禁「反中亂港區議員」任公職

前年在區議會選舉落敗的立法會區議會（第一）議員劉國勳，今日在13名建制派區議員陪同下在立法會召開記者會宣讀聲明，批評民主派主導區議會一年來，種種行為顯示他們並不擁護《基本法》和效忠香港特區，反映區議會「已經失效」，促請政府盡快落實區議員宣誓安排，禁止「反中亂港區議員」成為公職人員，一旦被發現作虛假或違反誓言，即喪失議員資格。

建制派列出民主派的「罪名」包括：「蓄意與中央與特區政府對抗」、「抹黑國家和特區政府」、「在社區散播不實宣傳和反中反政府訊息」、「拒絕撥款舉辦慶祝國慶及回歸活動」、「侮辱禁錮官員和拒絕官員出席區議會會議」等。

劉國勳稱，徐英偉與區議員會面時重申，會在農曆年後提交宣誓修例草案，區議員將成為首批納入宣誓範圍對象，相信會由民政事務局局長為區議員監誓。劉建議《區議會條例》應在《宣誓及聲明條例》修訂後盡快作出相應修訂，以取消違誓的區議員資格，「我哋認為應該成立個『監察會』，可能由局長去主導返呢一樣嘢，作為點樣去監察同執行」，指徐英偉會上同意作出相關研究。

劉：區議員拒宣誓「肯定要取消資格」

劉國勳又指，徐英偉亦同意建制派建議，稱有意收回區議會審批慶祝香港回歸、中國國慶、龍舟和體育會等傳統活動撥款的權力，改由政府自行撥款舉行，「如果佢（政府）畀地區搞，地區都係唔搞，咁何必要畀錢區議會做呢啲嘢？」

問到當局將區議員納入宣誓範圍後，預計多少名民主派區議員會被取消資格，以及會否舉辦補選時，劉國勳指難以評估，只稱若區議員拒絕宣誓就「肯定要取消資格」，又稱會上未有特別討論是否要透過補選方式填補相關空缺。

民主派斥政府矮化區議會

民主派離島區議員梁國豪接受《蘋果》查詢時指，就算是仍由建制派主導的離島區議會，政府官員亦未見配合區議會工作，官員與會期間經常答非所問，「只係扮演人肉錄音機角色」，指衞生署官員更從未派員與會解答議員有關抗疫的問題。他又指，該區議會秘書處亦經常向民主派施以政治阻撓，包括批出抗疫物資撥款後遲遲未落實，又指民主派在疫情持續下，拒絕撥款舉辦慶回歸和國慶活動十分合理。

梁直斥，政府欲收回區議會審批撥款權力是「相當愚蠢同幼稚」，「若果下屆區議會保皇黨比較多，到時政府咪又話會放返權畀區議會？」他批評政府最大問題是拒絕政治問題政治解決，只不斷抹黑民主派不理民生問題，「政府過去一年多，不斷矮化區議會，明眼人都知係喺度玩緊嘢」。

林卓廷：盲批撥款只是橡皮圖章

民主黨北區區議員林卓廷亦指，建制派今日說法是欲加之罪，認為民主派區議員按當區民意，就撥款採取與建制派不同的態度十分合理，「我哋要同巿民問責㗎！如果政府（撥款）攞到上嚟區議會，就一定要批，咁咪即係只能做橡皮圖章？」他又指，民主派有權就政府施政失誤作出批評，認為建制派之說只是想配合政府稍後大舉DQ民主派區議員。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！