元朗7.21白衣人襲擊市民事件發生後8個月，市民上街紀念及抗議。當晚有防暴警追捕兩名黑衣少女時，疑遭一名中六男學生出手阻攔，防暴警與隊員遂改為拘捕男生。男生被控阻差辦公罪，案件今在屯門法院開審。聲稱受阻的警員供稱，在馬路上追捕人群隊尾的兩名女子時，突感到有人伸手攬他，回頭看見被告在行人路逃走。惟辯方指警員與兩名同袍的書面口供，就查問被告位置所在的門牌號碼一事犯下同一錯誤，質疑三人事前夾口供；警員否認。

李姓被告男生（17歲）否認一項阻撓警務人員罪，控罪指他於去年3月22日凌晨在元朗又新街與合益路交界犯案，故意阻撓在正當執行職務的警務人員、即警員24004李文軒。

報稱受阻的警員李文軒今午供稱，當晚坐在警車上候命，收到指示稱又新街一帶有約150名黑衣人聚集，遂前往驅散。他與隊員在合益路下車，向鳳翔路方向開始掃蕩。警員稱當時前方有約20名黑衣人，人群尾有兩名女子，他遂開始追逐兩名女子。

辯方質疑無紀錄顯示曾否作出警誡 警員：咁冇紀錄囉依家

警員續稱，追至合益路往大棠路方向時，兩名女子繞過行人路欄杆走出馬路路面。他追趕兩女至相距一隻手臂、即約0.7米距離時，感到左胸位置有人伸手攬住他，令他追不到兩女子。

警員回頭望，看見被告，被告在行人路上反方向跑去。其後兩名同袍追截制服及上手銬後，警員親自拘捕被告。警員續稱，被告被帶到5米外接受查問，警員問被告明不明白以阻差辦公罪名被拘捕的意思，惟被告沒有回應。

辯方盤問時指出，對於查問位置，警員與兩名追截同袍的書面口供均同樣寫錯同一個門牌號碼，三份口供中提及的位置與警員庭上所說的位置有出入。辯方質疑，能夠出現如此錯誤，是因警員與兩名同袍在錄口供前曾經「夾口供」所致。警員否認。

辯方亦指，警員的書面紀錄沒提到有否向被告解釋拘捕罪名及被告有否在警誡下回應，質疑學堂是否教他應記錄查問的所有程序。警員辯稱「冇話一字一句都要記錄」、「已經寫咗宣佈拘捕，已經夠」。辯方指現時沒有紀錄顯示警員曾否做過相關程序，警員回應稱：「咁冇紀錄囉依家。」聆訊明續。

【案件編號：TMCC1848/20】

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