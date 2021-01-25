16歲少女被指前年8月在深水埗警署外參與暴動，與另外13人早前被控相關罪名，案件本周五將於區域法院再提訊。警方去年底持法庭手令，檢取少女的手提電話。涉案少女上周五透過父親入稟高等法院申請禁制令，要求禁制警方檢視、複製、使用或披露其手提電話內，她與律師之間針對其案件而受法律專業特權保障的對話和資料。

原告除申請禁制令外，亦要求法庭下令，被告警務處處長以書面或可供機讀方式，交出其管有的相關法律專業特權保障下的資料予原告律師。

原告在區院案件中，與另外13名年齡介乎14至28歲男女同被控一項暴動罪，指他們前年8月29日於深水埗警署對出欽州街一帶，連同另外四人及其他身份不詳人士參與暴動。其中包括14歲女學生在內的三人，另各被控一項在公眾地方藏有攻擊性武器罪，指他們攜帶能發出雷射光束的裝置。

【案件編號：HCMP106/21】

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