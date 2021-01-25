佐敦周六凌晨起實施「禁足令」，今日（25日）凌晨才解封。政務司司長張建宗昨日落區時，卻表明不打算為商戶提供賠償，逾20檔商戶賠償無望。一眾油尖旺區議員今午陪同多位新填地街排檔商戶見記者。有檔主指，封區前「差人一到就已經無生意」，解封後人流少逾9成，今日生意只有數百元，促政府要補償要有誠意，「落嚟睇吓我哋做唔做到生意先啦」。有區議員指，封區兩日收到40個新填地街排檔求助，估計每檔損失3至6萬元。

檔主感迷惘：差人一到就已經無生意

約10名受影響新填地街商戶手持「振興地區齊幫襯 幫幫商戶過年關」，聯同當區區議員召開記者會。有售賣賀年食品的馬女士指，第四波疫情下生意一落千丈，對日前「封區」感迷惘，稱從未收到相關訊息，僅從新聞中得知。她希望政府能盡快重拾市民對街市的信心，讓商戶捱過難關。至於賠償如否，她指商戶都是「自力更生」，「強檢令」及「禁足令」已令每一檔商戶都有損失，「差人一到就已經無生意⋯⋯人流係無晒㗎喇」。

馬女士指，今早已自發再為檔舖進行消毒，又直言解封後生意慘淡，由以往每日有幾千元生意，今日只有數百元生意，人流較以往少超過9成；續指過往農曆新年的生意可佔全年約9成生意，形容檔戶只是「蟻民」，期望政府能「有啲誠意、有啲承擔」，「希望佢（政府官員）落嚟睇咔我哋做唔做到生意先啦」。

另有經營菜檔的黃先生批評，政府從未公佈實質「封區」日期，令他生意大失預算，但未有因而損失慘重。

區議員料每檔損失3萬至6萬元

協助受影響排檔商戶的油尖旺區議員李傲然指，封區兩日至今收到40個新填地街排檔的求助，估計每檔損失3萬至6萬元。他指，今早食環署已完成清潔及消毒，「封區已成過去」，希望港人在艱難日子能同舟共濟，亦促請政府為商戶提供冿貼及賠償，但具體金額要視乎政府是否有誠意。

《蘋果》今午再到新填地街街市視察，人流較平日較少，有菜檔生意近乎沒人光顧，負責人：「你睇得到啦，（生意）都毋須多講，講埋都冇用。」被問及政府應否向商戶賠償，他指「呢啲唔係我哋有得話事，政府話點做就點做」。

雖然如此，在黃昏時段仍有不少街坊前來買餸。住疫區附近的朱生，今特意前來購買食糧，他指自己對新填地街街市有信心，相信「封區」有令商戶生意受影響，但不相信政府會為他們作出賠償。

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