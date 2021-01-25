市民去年2月29日在旺角悼念太子站8.31事件半周年，其間一名休班輔警涉向人群拋擲水樽，過程疑遭閉路電視拍下。警方事後在場分別截查休班輔警等三人，搜出雷射筆、膠索帶及螺絲批等物。三人被控在公眾地方擾亂秩序與管有適合作非法用途工具等罪，今午在九龍城法院否認控罪。控方以警方證人忙於為其他案件作證為由，一度要求押後至9月開審，惹來裁判官鄭念慈開腔批評謂：「佢嚟作供有咩講啫？問完咪畀佢走囉？」控方再向證人查詢後，案件大幅提前至5月開審。

被告為女文員麥安怡（27歲）、男售貨員黃欣龍（29歲）及無業漢陸冰溢（24歲），其中陸於案發時任職輔警。各人被指於去年2月29日在彌敦道610號外的公眾地方、即荷李活商業中心外犯案。三人獲准繼續保釋。

麥被控一項管有物品意圖損壞財產罪，涉藏一罐噴漆和一支螺絲批。黃則被控《公安條例》下的在公眾地方管有攻擊性武器罪，涉攜帶一個能發出雷射光束的裝置。陸則面對一項在公眾地方擾亂秩序罪，指他當日拋擲膠水樽。

控方一度以負責處理案中雷射筆證供的警員需要出席多宗社運案作供為由，要求將案件押後至今年9月開審。惟裁判官鄭念慈質疑謂：「叫佢嚟一日半日都唔得？」又謂：「佢嚟作供有咩講啫？問完咪畀佢走囉？」形容情況「唔理想」，下令押後案件，要求控方聯絡證人。再開庭後，案件排期至5月31日開審，預計審訊為期5天。

【案件編號：KCCC2134/20】

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！