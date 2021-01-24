【本報訊】沙田醫院一周內再有文員染疫，該文員所住大廈早前被納入強制檢測，醫管局估計是從社區感染，30多名員工因一同參與會議或是該部門職員，須接受病毒檢測。另外，明愛醫院一名保安因協助運送確診病人時，沒有穿戴合適裝備，要隔離檢疫。

醫管局總行政經理庾慧玲昨日表示，新界東醫院聯網設施管理部一名文員，早前發燒和腹瀉，翌日到屯門醫院職員診所求診，其後轉往急症室接受檢測，結果初步呈陽性。該名文員所住大廈早前被納入強制檢測，庾估計其是從社區感染。

該名文員的情況穩定，他在沙田醫院上班，最後上班為1月21日。庾指，他在20日曾到威爾斯親王醫院參加會議，會上員工均有戴口罩，但為審慎起見，與會者及部門30多名員工已接受測試，正待候結果。

庾指，由於他工作不需接觸病人，上班時有戴口罩，沒有病人被列為密切接觸者，但有四名職員曾與他用膳，需要檢疫。

72歲廣華病人離世

此外，明愛醫院一名保安協助運送確診病人時，沒有穿戴合適裝備。她指，該名病人的病毒數值（CT value）少於20，即病毒載量高，其間要用高濃度氧氣，雖然接觸時間較短，但為謹慎起見，該名保安會被列為密切接觸者，要隔離檢疫。庾認為該名保安僅一時忘記轉換合適裝備，強調現時醫管局的防護裝備足夠。

另外，再多一名確診病人離世。一名72歲有長期病患的男病人確診後於去年12月24日入住廣華醫院接受治療，1月12日已對病毒呈陰性，並獲解除隔離令，惟延至昨午離世。至今有169名確診病人死亡。