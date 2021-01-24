【本報訊】壹傳媒創辦人黎智英被指控欺詐及勾結外國勢力，去年底獲准保釋八日後，除夕再被還柙，昨踏入第25日。黎智英兩名兒子見恩及耀恩，昨晨近9時結伴到赤柱監獄探望父親，未有帶任何物品入內，逗留約一小時離開。台灣行政院政務顧問兼民進黨發言人鄭朝方亦透過音樂創作聲援香港及黎智英。

指拘捕顯示港府恐懼民主

鄭朝方表示，曾為香港寫過一首歌，叫做《海浪花傳的話》，「希望把這首歌送給香港及黎老（黎智英），海浪花傳的話就是『自由的台灣挺香港的自由，加油香港！加油黎老！』」

鄭朝方又指，台灣跟香港同屬多元社會文化，尊重言論自由及社會福利。首屆香港行政長官董建華曾稱，香港人主宰自己的命運，港府將竭盡全力保持香港一貫生活方式，維持自由經濟體系，堅守法治精神、發展民主，確保國際大都會的活力。不過遺憾的是，港版國安法通過後，港人不再信賴政府會維持自由經濟與法治精神，讓港人興起「以足投票」的移民熱潮。他指港府以港版國安法拘捕黎智英等人，卻未提供詳情，已違反基本的民主法治精神，雖然港府企圖以此削弱言論自由，但亦同時顯示出對民主浪潮與自由言論的恐懼。

台東縣立委劉櫂豪則表示，黎智英被中共政權強以莫須有罪名逮捕，不僅是對黎智英本人，更是嚴重打擊香港的言論自由及民主政治，認為「這不是香港個別的問題，全世界都應該要來聲援！」