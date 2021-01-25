六旬退休漢涉於3年前將女兒的輕度智障女友人帶返家強姦，案件今續審。控方播放被告的會面錄影片段，被告於片中承認知道事主X是弱智，但謂當天是X主動要求性交，被告聞言還問：「吓！唔係呀嘛？」但仍與她搭車返回寓所。其後X主動脫褲上床，被告遂與她性交，惟開始不久被告力不從心，X嘲他「冇用」，又指自己男友「都不知幾勁」，隨後將被告推開。

現年67歲的被告楊來，被控一項強姦以及一項與精神上無行為能力者性交的交替性控罪，指他於前年1月15日在位於香港仔華貴邨的寓所犯案。

被告在會面錄影期間透露，自己的女兒亦是弱智人士，他在案發前約4個月透過女兒認識事主X，之後X不時致電給他，要求他「請食飯」。被告指X說話「九唔搭八」、「一時一樣」，感覺她是弱智，曾就此問過女兒，女兒答：「係呀！」

被告又謂，女兒與盧姓男友及X三人是情侶關係，兩女均與盧有性關係。X不時向他透露性史，以及與三個男人的床事，包括性交次數。

被告稱案發當日他與妻女前往吃快餐，X卻來電說即將到達，被告遂在街上等候X到來。X到達時提議返回被告家中與他「做愛」，還稱已向男友提過此念頭。被告說當時覺得「有冇搞錯，噏得就噏」，但他並無回應，只與X一同搭車返家。X其後主動脫褲上床，於是被告與她性交，「咁佢話做愛吖嘛」。

對於為何明知X有問題仍與她性交，被告回應謂：「好奇心囉！我唔係強姦佢呀！佢講得出，我咪順下佢意囉！」聆訊繼續。

【案件編號：HCCC15/20】

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