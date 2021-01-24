武漢肺炎疫情持續逾一年，市民減少外出，令血庫經常告急，紅十字會不時公佈血庫存量嚴重不足。醫管局新界東聯網近年實施病人血液管理方案，加上引入新一代治療貧血藥物，去年整體血液使用量減少15%。公院醫生強調血液管理方案並非讓病人「餓住出院」，而是透過輸血以外方法令病人能自行造血，減少依賴。

新界東聯網病人血液管理及輸血委員會主席王紹明醫生指，輸血是常見和重要的醫療程序，但隨着人口老化問題持續，社會對血液需求將不斷增加，惟輸血涉及安全性和感染等問題，包括會出現發燒、敏感和氣喘等，血液製品亦得來不易，故西方國家於2011年起提倡「病人血液管理」，包括找出貧血原因補充鐵質、手術時將失血量降低等，以減少不必要輸血。

王指，如屬骨髓衰竭或白血病病人，基本上身體難以自行造血，但針對常見缺鐵性貧血病人，除了輸血還有不少替代治療方案，包括口服鐵丸和針劑。以往的鐵丸不時被病人投訴副作用多，包括便秘和胃部不適；針劑要「溝淡」一次療程需注射數小時，但自2018年醫管局已引入新一代藥物，口服藥毋須空肚食用，減少出現胃部不適；針劑新配方亦可一次過打足夠劑量，而且能縮短到半小時內完成。

婦科整體血液使用量減少53%

新界東聯網自從實施病人血液管理方案後，2016年至2019年間，婦科整體血液使用量減少53%、大腸切除手術病人需要接受輸血病人比例亦下降25%，王稱，相關手術病人出院時的血色素維持在11，與以往相若，「好鼓舞，證明我哋唔係話唔輸血畀佢、餓住佢出院」。

王指，臨床接觸病人大多數經過解釋後都接受非輸血治療，主要只有生效時間的分別，「輸血真係輸完即刻感覺好咗，針劑要等幾日，口服藥要等兩至三星期……但輸血輸完一包就冇，補充鐵質畀佢可以自己造到4包血」。

去年8月有實習醫生在網上發文，指因當時血庫血液製品短缺，有病人血色素低於7（正常人約11至12）仍被拒絕輸血，王承認或多或少都曾遇過類似情況，他指甚麼時候必須輸血並無硬性規定，一般是低於7就會考慮，但亦會視乎不同病人臨床情況排先後次序，「如果10個病人得8包血都要揀，可能後生仔6度都冇事，但老人家7.9度已經頂唔住」。他期望未來醫院各科繼續共同合作實施病人血液管理方案，進一步降低不必要輸血，減少整體社會對血液製品的依賴。

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