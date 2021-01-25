中共在新疆隨意拘禁維吾爾人，強迫他們到工廠勞動，被多國譴責嚴重侵犯人權，美國政府早前更確認有關做法構成「種族滅絕」。有加拿大媒體調查發現，多間當地大型百貨公司都有從被美國制裁的中國企業進口電器、火車零件及服裝等貨品，當中包括母公司設於香港的昌吉溢達紡織有限公司；有加拿大公司回應指已與相關中國企業取消合作關係。

家電品牌Danby屬被制裁公司最大客戶 Costco間接取貨

加拿大報章《多倫多星報》（Toronto Star）上周五發表調查報道，翻查貨物追蹤公司軟件的貨運單據，發現自2018年起，有20家加拿大公司或組織從被美國制裁的公司進口貨物，當中最大的客戶為家庭電器品牌公司Danby。資料顯示，其在2018及2019兩年間，從被美國制裁的公司收取了136個貨櫃的雪櫃及凍櫃。

另至少6間加拿大公司，包括大型連鎖傢俬零售公司Best Buy、Home Depot及The Brick等，曾向被制裁的中國公司長虹美菱收取產品，當中Home Depot已和長虹解除合作關係。

除了直接從制裁名單上的中國公司入貨，加拿大大型百貨公司Costco亦間接收取了65個貨櫃的電器，包括雪櫃、凍櫃、冷氣機及抽濕機等，其發貨人為Danby，Costco並無回應報道。

加國服裝巨頭PVH決停向昌吉溢達訂貨

疑似血汗棉花亦有大量成品流入加拿大。報道指，被指嚴重侵犯人權的香港溢達集團子公司昌吉溢達紡織有限公司，亦曾向多間加拿大服裝公司提供貨品，包括Nike去年8月從昌吉溢達的越南分公司收到的6批服裝，Nike當時發聲明指已向供應商確認貨品並非由新疆的紡織品製成；Gap於2018年至2020年間從昌吉溢達的越南子公司收到超過260批服裝，其發聲明指公司已實施新政策，禁止直接或間接從新疆採購任何產品或原材料。

報道指，昌吉溢達旗下子公司向加拿大服裝巨頭PVH提供60批服裝，PVH旗下品牌包括Calvin Klein，其在網站發聲明指，已停止向昌吉溢達及任何其他關聯公司訂貨。

母公司為銅芯口罩供紗布 無回應新疆供原材料報道

昌吉溢達紡織有限公司的母公司香港溢達集團，溢達集團為港府的「銅芯抗疫口罩」提供貼面紗布，銅芯口罩曾被質疑為「血汗口罩」，溢達至今沒有回應原材料是否來自新疆。

除了電器和紡織品，生產高鐵列車的今創集團（KTK Group）同樣被美國制裁，報道指加拿大企業及渥太華公共交通系統的承建商亦有使用其相關零件。

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