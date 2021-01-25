去年6月12日政府強行恢復逃犯條例二讀引發混亂一周年，多區有市民上街。一名會計女文員在旺角街頭遇警截查，背囊被搜出雷射筆及「光時」旗幟等物品，被控一項在公眾地方管有攻擊性武器罪，審件今日在西九龍裁判法院開審。負責截查的女警供稱，當日被告見到警察後神情閃縮，並繞過警員企圖離開。辯方則稱只因警方一行八人巡邏，被告才被迫繞道。辯方並稱，當晚沒有人使用雷射筆，區內亦沒有人展示同類旗幟。

女會計師文員張予婕（33歲）於2020年6月12日在旺角山東街中僑大廈地下外的公眾地方，管有一支可以發放雷射光束的裝備。雙方承認事實指，當日截查被告的警員在被告背囊內搜出涉案雷射筆、一面有「光復香港 時代革命」字樣的黑色旗幟，以及一面有「香港獨立」字樣的藍色旗幟等物品。

截查及拘捕被告的女警21069傅志芬供稱，現時駐守機動部機B大隊第三小隊，當日有份處理西九龍區的公眾活動。當晚6時她在警車上候命，當時街上人多，在車內聽到有人叫「光時」等口號，亦聽到有人大叫「死黑警」及粗言穢語。

至晚上8時，上級通知指彌敦道與豉油街交界有很多黑衣人士聚集叫囂，破壞社會安寧。她與同僚到達後下車，一行八人沿彌敦道步行巡邏。其間人流多，不時聽到人們叫喊「光時」、「香港獨立」及「黑死警X你老母」等口號。她曾截停3、4名黑衣可疑人士搜查，因他們都是身穿「好典型係出嚟示威者嘅衣著」，但沒有拘捕他們。

女警承認現場沒集會活動 未見被告使用電射筆

至約晚上10時多，女警與同袍巡邏至山東街47號，在行人路見到迎面而來、包括被告在內的兩名黑衣女子。她指被告一見警察，眼神閃縮迴避，突然走出馬路，「繞過我哋警察，企圖離去」，加上見到被告的背囊「好漲、好墜」，思疑她管有工具可作非法用途，故將兩人截停。

女警先搜被告同行女子，沒有搜出可疑物品，故讓女子先行離去；隨即他向被告搜身，在背囊的內格中找到涉案雷射筆、手套、手袖及面巾等物。女警向被告作出調查，被告指雷射筆在「一間唔記得舖頭名、唔記得地址嘅店度買，今日帶出街係攞嚟玩」，但被告拒絕透露如何「玩」該支雷射筆。女警在現場測試過該筆，發出綠色光束，於是宣佈拘捕被告。

女警又指，當時被搜出的兩幅旗幟，原本摺好並塞在一個紫色Little Twin Stars圖案、只有手掌大小的小袋，內有索帶。

盤問下，女警承認當晚沒有看見任何人使用雷射筆，亦沒有見過有人展示同類旗幟，被告沒有戴面巾或手套。涉案鐳射筆在內格底部搜出，她同意沒見過被告拿著或使用雷射筆，亦承認被告表現合作。

辯方指出，由於多名警員在街上巡邏，被告有見行人路上沒有位置步行，才會繞過警方。女警回應謂：「其實條行人路都有 4、5米闊，三個警察並排行，隔籬都仲有好多位。」辯方又指出，被告當晚只是與朋友在街上行，並非身處集會現場或參與集會。女警同意說法，並稱不知道被告早前是否有使用過雷射筆、手套及索帶等物。

裁判官施袓堯裁定案件表證成立。辯方稱被告將會出庭作供。審訊下午繼續。

【案件編號：WKCC2890/20】

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