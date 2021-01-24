【本報訊】政府最快3月展開武肺疫苗接種計劃，政府疫苗顧問專家委員會成員、中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，市民毋須對挪威注射疫苗後死亡的事件感到恐慌，因為挪威死亡個案最年輕為75歲長者，且全部死者均有長期病患。他重申香港接種時，會有專人監察疫苗的副作用，亦會留意海外數據。

他引述食衞局負責採購疫苗的官員指，BioNTech疫苗會分六次抵港，首三次每次100萬劑，餘下三次每次150萬劑，第一批疫苗下月底到港。另一款跟香港有採購協議的內地科興疫苗則仍未有第三期臨床報告。

許樹昌指，世衞及本港衞生署均有限制科興在指定日期前呈交數據，而科興亦與香港有採購協議，故現時要給機會科興呈上數據，署方收集數據後，便會召開科學委員會跟進。至於香港是否需要購入跟科興一樣使用滅活技術的國藥疫苗，許樹昌稱香港原則上每款技術會有一隻疫苗。

許又指近日確診個案維持在雙位數，源頭不明個案超過兩成，預計農曆新年前能下跌到較低水平的機會不大。

對於內地有小學推行肛拭子採樣，許指本港針對小朋友較難採集呼吸道樣本，一直也有採集糞便樣本，「原理都一樣」。

梁子超︰撩肛適用於幼兒

呼吸系統專科醫生梁子超指，肛拭子與採集糞便樣本原理相若，尤其是針對曾出現腹瀉症狀的病人，「可能有糞便帶到落去依附喺肛門黏膜」，核酸陽性時間較長，惟採樣過程可能較尷尬，一般適用於一至兩歲以下幼兒，較採集糞便樣本方便，但即使結果呈陽性亦可能只屬殘留病毒，未必有傳染性，不太適用於發掘初確診個案。